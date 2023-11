El BNG de Valga denuncia que el inventario de bienes del Concello no se actualiza desde el año 2002

El BNG de Valga denuncia a través de sus redes sociales que el inventario de bienes y derechos del Concello no está actualizado desde 2002. El portavoz nacionalista, Fran Devesa, alerta que desde esa fecha “non hai ningún tipo de control sobre as adquisicións que realizou o Concello nos últimos 21 anos, xa sexan ordenadores portátiles, teléfonos móbiles, vehículos ou bens inmobles”. El nacionalista recuerda que es obligatoria la actualización anual y solicita “a revisión e actualización profunda” del inventario municipal y subraya que “a transparencia non é só un principio ético, é un dereito que a veciñanza de Valga ten”.

Asimsimo, la formación explica que al tratarse de un inventario realizado hace 21 años, los bienes que se recogen no responde a la realidad actual, ya que se pueden encontrar vehículos, equipamiento informático o maquinaria que en la actualidad ya non existe, además de contener errores sobre la propiedade de algunos elementos.