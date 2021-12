Caldas cede a la Xunta un local municipal para la Oficina Agraria Comarcal

La Oficina Agraria Comarcal se trasladará al edificio en el que se encuentra la Escola Municipal de Música, ubicado en la travesía Dona Urraca. El alcalde de la localidad, Juan Manuel Rey, acaba de firmar un acuerdo de colaboración con la Xunta de Galicia mediante el cual se otorga una concesión administrativa para el uso del local de titularidad municipal. Cabe recordar que hasta ahora la Oficina Agraria se encontraba en la primera planta del Centro Comarcal de A Tafona. Ahora pasará a ocupar 166,91 metros cuadrados en la planta baja del edificio que hay próximo al Concello. Cabe recordar que el inmueble fue construido por la administración local con una inversión de más de un millón de euros del Plan de Mellora do Reequilibrio Territorial de la Diputación de Pontevedra. Actualmente en ese inmueble -además de la Escola de Música- también se encuentra el Obradoiro de Emprego.



El nuevo espacio cedido a la Xunta está distribuido en recepción y sala de espera, tres despachos, una sala de reuniones, almacén, archivo y servicios. La concesión se otorga por un plazo de quince años, con la posibilidad de prórrogas de cinco años hasta un máximo de 40. El alcalde destaca “o esforzo do Concello por facilitar un novo local perfectamente acondicionado e a estrear para servizos de carácter comarcal da Xunta de Galicia, e a total dispoñibilidade do equipo de goberno do Concello a colaborar e cooperar co goberno autonómico”. En el local actual el Sergas pondrá el servicio de fisioterapia.