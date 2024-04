Caldas cierra una Festa da Primavera multitudinaria con jornada de hinchables y espuma

Caldas vivió este fin de semana una multitudinaria Festa da Primavera con miles de visitantes atraídos por reclamos de la talla de la orquesta Panorama, Alkar o algunos de los mejores DJs del momento. Una celebración que, si bien este año no estuvo exenta de polémica, resultó un rotundo éxito de afluencia. La programación concluye esta tarde con el Día do Neno. Se trata de una jornada en la que habitualmente se ofrecen suculentos descuentos para las diferentes atracciones y puestos de la fiesta. Una premisa que este año se ha adaptado tras la falta de feriantes, que mostraron su enfado por la presión económica y la restricción en el acceso al recinto, una circunstancia poco habitual en las actividades festivas de la zona. Por ello, este lunes se habilitarán hinchables y una fiesta de espuma para el disfrute de los niños. La actividad será completamente gratuita y arrancará a partir de las 17 horas, según anunció el teniente de alcalde, Manuel Fariña.



En cualquier caso, la polémica vivió un nuevo capítulo en redes sociales, donde el Partido Popular acusó al gobierno local de “mentir” por los motivos del enfrentamiento con los feriantes y afeó el “desastre organizativo” de los festejos.



Por su parte, Fariña aseguró ser “o primeiro ao que lle gustaría ver as atraccións na Tafona, xa que penso que dalgunha maneira complementan a festa, creando un espazo de ocio que ten o seu atractivo”, pero volvió a defender que “o primeiro é a seguridade das persoas” y no plegarse ante “as amezas” impuestas por los feriantes. “Estou francamente orgulloso do inmenso traballo que fixeron todas e cada unha das persoas que participaron na organización”, señaló el edil de Festexos, que destacó que “Caldas viviu unha xornada realmente histórica, na que se superaron amplamente todas as previsións” y que “deixou grandes beneficios na hostalería e no comercio local”, concluyó.