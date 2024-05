Caldas e Cuntis abren o prazo para as súas ludotecas de verán durante a próxima semana

Os Concellos de Caldas e Cuntis abrirán a próxima semana o prazo para as súas propostas de conciliación de cara ao verán. Así, a conelleira de Igualdade caldense, Rocío Ferro, presentou onte o programa, de gran éxito na localidade e que repetirá as dúas novidades do ano pasado tras a súa boa aceptación, como son que as idades abarquen desde os tres ata os doce anos, así como o plan madruga para aqueles usuarios e usuarias que o desexen.



A concelleira recalcou o orgullo que o grupo de goberno sente por este programa, que máis aló dun entretemento para os nenos, “converteuse nunha ferramenta fundamental para a conciliación familiar tamén durante as vacacións escolares do verán, permitindo por unha banda que os pequenos e pequenas sigan en contacto e fagan novas amizades, mentres os papás e mamás traballan ou empregan tempo en buscar traballo”.



“Estamos seguros que a ludoteca é outro dos factores que están a axudar a que as taxas de paro en Caldas sexan tan baixas como o son nestes momentos”, subliñou Ferro. O prazo de reserva de prazas estará aberto do 21 de maio ata o 7 de xuño e as inscricións poderanse realizar a través da sede electrónica e do rexistro xeral do propio concello. Así mesmo, para dar coñecemento ás familias faráselle entrega aos menores escolarizados en Caldas un folleto con toda a información detallada do mesmo.



Programa Cuntilín



Pola outra banda, o Concello de Cuntis anunciou que o vindeiro



luns, día 20 de maio, abrirase o prazo de inscrición para a reserva de prazas, Trátase dun programa que se desenvolverá entre o 24 de xuño e o 30 de agosto nas dependencias do CPI Aurelio Marcelino Rey García, de luns a venres en horario de 8 a 14 horas



(obrigatorio de 9:30 a 13:30 horas) e que está destinado a nenos en idade escolar, co obxectivo de garantir e facilitar a conciliación laboral dos veciños do municipio. As solicitudes poderán presentarse ata o día 7 de xuño. .



Existe a posibilidade de realizar a tramitación de xeito telemático, a través da sede electrónica, onde tamén se poderá descargar toda a documentación necesaria. No caso de optar pola vía presencial, as reservas faranse no Rexistro do Concello e os documentos pódense solicitar la Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX). l