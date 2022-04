Caldas impulsa el plan de compostaje comunitario con charlas abiertas a los vecinos

El Concello de Caldas continúa con su plan de compostaje con dos charlas informativas y de sensibilización del vecindario para hacer un mayor uso de los centros comunitarios instalados en el casco urbano para el tratamiento de los residuos orgánicos biodegradables domésticos y pequeños restos vegetales.



En estas sesiones informativas, el personal técnico especializado explicará el funcionamiento del os centros de compostaje comunitaria, los residuos que se pueden depositar y los que no y los beneficios ambientales y socioeconómicos de esta gestión. Además se resolverán las dudas de las dudas de las personas asistentes sobre la utilización adecuada de estos equipos.



Las sesiones están abiertas a todos los vecinos y tendrán lugar hoy, a las seis de la tarde, en el Centro Comarcal da Tafona y el jueves, a la misma hora, en el Auditorio Municipal.



El Concello pone a disposición el número de teléfono 647574316 para realizar las consultas sobre compostaje y reciclaje, indicar posibles incidencias en los centros y también para solicitar composteros domésticos.



El concejal de Medio Ambiente, Manuel González, invita a los vecinos a “sumarse á compostaxe e a unha maior utilización destes centros de tratamento dos biorresiduos co obxectivo de reducir o peso dos residuos que van ao contedor do resto e reducir as emisións de CO2, ao mesmo tempo que producimos compost de calidade. Temos que avanzar na sostibilidade”. Caldas cuenta con cuatro centros de compostaje comunitaria para dar servicio a más de 400 personas, con una capacidad de 35.000 litros en 35 módulos. l