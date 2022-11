Caldas inicia la tramitación de las ayudas para los desplazamientos sanitarios

El Concello de Caldas inició la tramitación de las primeras solicitudes de reembolso de los gastos por desplazamientos para atención sanitaria. Para ello, el departamento de Benestar Social del Concello comenzó a estudiar las solicitudes correspondientes y regular el procedimiento que se seguirá en estos casos.





Las ayudas cubrirán tanto los desplazamientos, como la atención sanitaria en centros privados y el gasto en productos farmacéuticos. Por otra parte, desde el Concello señalan que se siguen recibiendo denuncias por parte de vecinos, debido al mal funcionamiento del centro de salud y del PAC, que sigue muchos días sin personal médico para atender las urgencias extrahospitalarias. De hecho, durante la tarde de ayer no hubo facultativo en el municipio de la comarca de Ulla-Umia.





Manifestación del domingo

Por otra parte, el diputado socialista Julio Torrado, responsable del área de Sanidade, se reunió ayer con el grupo de gobierno de Caldas para conocer de cerca los problemas que registra el municipio en esta materia. Torrado presentará una Proposición non de Lei durante las próximas semanas, en la que instará a la Xunta “a cubrir as baixas dos e das profesionais sanitarios no centro de saúde de Caldas, para non volver a atoparse coa reiterada situación de non ter atención e ter que ser derivados a outras vilas, onde tampouco existe a seguridade de ser atendidos”. Cabe recordar que el PAC caldense también atiende las urgencias de Moraña, Cuntis y Portas.





El alcalde, Juan Manuel Rey, anunció su cambio de opinión sobre la manifestación en defensa de la sanidad convocada por el BNG para el domingo, a la que sí asistirá. El próximo martes, además, se reunirá en el Auditorio con agentes sociales y sindicales para crear la plataforma SOS Sanidade en Caldas .