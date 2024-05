Caldas reclama a Educación inversiones urgentes en los centros educativos de la villa

El Concello de Caldas vuelve a hacer una llamada de atención al delegado territorial de Educación, César Pérez Ares, para que la Xunta realice lo antes posible las inversiones y obras que solucionen las “importantes deficiencias” que, está “sufrindo” la comunidad educativa de los centros de enseñanza de la villa.



El teniente de alcalde Manuel Fariña destaca que hasta ahora, y pese a las reiteradas peticiones, el delegado hizo “caso omiso das evidencias e o mal estado das instalacións”, que en algunos casos “caen a cachos” y no se pueden corregir con labores de mantenimiento responsabilidad del gobierno local. “A falta de atención a Caldas é un auténtico despropósito”, critica el nacionalista.



Fariña explica que las actuaciones solicitadas, aunque no están presupuestadas, “non suporían un gran desembolso económico, sen embargo si teñen un impacto moi negativo na convivencia e calidade educativa. Explicó que son deficiencias que exceden el mantenimiento, responsabilidad municipal, sino que precisan de la realización de obras nuevas para sustituir elementos que agotaron con mucho su vida útil. “Dende o Concello estamos a meter cartos en arranxos que non solucionan os problemas”, apunta el teniente de alcalde.



Como ejemplos, Fariña enumera la sustitución de los canalones de los tejados que están o destruidos o llenos de agujeros, la instalación de elementos de protección y seguridad para los escolares, la reposición de las cubiertas del patio de educación infantil del CPI Alfonso VII “totalmente furada”, o la mejora de la red de pluviales en el CEIP San Clemente que “inunda o patio de recreo cada vez que chove”. Sobre esta última, Fariña sostiene que el Concello limpia todos los cursos las tuberías, pero cómo están agujereadas les entra tierra y después el agua sale en la zona que los pequeños tienen para jugar. “Non hai maneira de poñer máis parches”, señala.



Ante esta situación, Fariña pide nuevamente a la delegación de educación que haga “con urxencia os investimentos que lle corresponden á Xunta”, ya que “quen sofre todas as deficiencias é o alumnado”. El responsable local destaca que es positivo que la Xunta anuncie grandes instalaciones, pero “debe recordar todas as súas demais responsabilidades “aínda que non sexan tan importantes como para saír nas fotos da prensa”.