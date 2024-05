Caldas sostiene que corresponde a la Diputación la expropiación de los terrenos de la Travesía de Dona Urraca

El gobierno caldense solicitó una nueva reunión con el presidente de la Diputación, Luis López, para abordar el acuerdo de las obras de mejora de la movilidad peatonal en la EP-8005, Travesía Dona Urraca. Un entorno donde está prevista la construcción del centro de salud de Caldas y en la que el Concello solicitó a la administración provincial la construcción de arcenes. En el pasado encuentro institucional, celebrado el 7 de mayo, López se comprometió a desbloquear esta actuación, con el condicionante de que al Ayuntamiento llevase a cabo la expropiación de los terrenos necesarios, algo que el ejecutivo local no comparte.



El portavoz del gobierno de Caldas, Jacobo Pérez, recalcó que, una vez comprobado el expediente iniciado con la anterior ejecutiva provincial, consta un convenio firmado entre ambas entidades en el que, en su cláusula sexta, se habla de las obligaciones de la Diputación, entre las que se encuentra “a tramitación e xestión do expediente de expropiación para obter os terreos necesarios ao borde da estrada, para poder acometer as obras segundo as necesidades indicadas no proxecto”.



Asimismo, el ejecutivo caldense subraya que en boletín provincial fue publicado el acuerdo de la sesión plenaria de la Diputación que, con respecto a estas obras, en su punto tercero dice: “Aprobar a relación de bens e dereitos afectados pola expropiación e a tramitación do procedemento de expropiación”.



Por ello, el alcalde, Juan Manuel Rey, sostiene que “es la Diputación quien tiene que acometer la expropiación de los correspondientes terrenos, por lo que le urgimos a que continúen con el proceso de expropiación y ejecución de las obras según lo convenido”.

Programa de empleo

Por otra parte, el edil de Economía, Jacobo Pérez, presentó a las empresas el Programa Integrado de Emprego (PIE), para conseguir que las firmas se impliquen en esta acción de gran carácter social. El Concello encara la séptima edición de esta acción, por la que ya pasaron más de 700 participantes de los municipios de Caldas, Cuntis, Barro, Moraña y Portas, que se introdujeron en el mundo laboral gracias a la implicación de las empresas de la comarca de Ulla-Umia.