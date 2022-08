La Carreira de Rolos da hoy el pistoletazo a cinco días de fiesta sin parar en Cuntis

Cuntis vive desde hoy cinco días intensos de celebraciones con motivo de sus fiestas patronales. Las ganas de pasárselo bien se han dejado notar en la configuración de un cartel que llega cargado de todo y para gustos de lo más variopinto. Hoy se celebra en el casco urbano la cuarta edición de la Carreira de Rolos (por primera vez con una modalidad infantil) y que repartirá hasta 1.200 euros en premios. No es más que el aperitivo de los días intensos que están por venir. Mañana empieza el día con los pasacalles a cargo de la Banda de Música de Campo Lameiro y con el desfile de Cabezudos con la agrupación Hai que Roelo. La misa solemne en honor a Santa María es a las doce y media seguida del concierto de la banda. Por la tarde a las 18:15 horas será la actuación infantil de Os Monifantes en la calle del Balneario y tras el torneo triangular de fútbol por la noche tocará Treixadura y la orquesta Alkar.



El martes continúa la fiesta con el pasacalles a cargo de la Banda de Música Municipal de A Estrada y la misa solemne a San Roque a las 12:30. A partir de las seis de la tarde en el Monumento habrá el tradicional campeonato de juegos populares y por la noche a partir de las diez y media la verbena estará protagonizada por Status y Charleston. El ritmo no bajará el miércoles y la encargada del pasacalles será la Banda de Música de Marín con la misa solemne en honor a la Virxe do Carme. Por la tarde a las siete habrá un espectáculo infantil de Os Bolechas Deportistas en la Praza de Ferrol y por la noche actuarán las orquestas Panamá y el grupo América de Vigo.



La semana festiva continúa en la villa termal el jueves con la jornada dedicada a San Antonio. El pasacalles será a cargo de la Banda da Escola de Música Municipal de Vilaboa y la misa a las doce y media. Por la tarde a partir de las seis será la Carreira Popular de San Antón en el entorno del pabellón. Por la noche y en el fin de fiesta el turno es para Solara y Cinema en la verbena.