Catoira ya suena y huele a Romería Vikinga

Catoira ya respira el ambiente de la Romería Vikinga, la primera fiesta arousana distinguida con el sello de Interés Turístico Internacional. El teatro, la música y diferentes actividades sirven de aperitivo para el gran desembarco que se celebra el domingo y que convierte al municipio catoirense en un punto de obligada visita tanto para los que conocen la fiesta como para los que nunca la han disfrutado. Así pues la Alameda acogió ayer una sesión matinal a cargo del Circo Chosco y las actuaciones de estas características se prolongarán toda la semana. Mañana será el turno de Crunch! Muu y de Os Bregadiers, ya en horario de tarde.





Una de las partes de la programación más esperadas son los conciertos, aglutinados bajo el epígrafe de “Vikinsons”. Así pues Tanxugueiras pondrán la música en el escenario de la playa fluvial mañana a partir de las 23 horas, (con batucada vikinga y Sacha na Horta) y Heredeiros da Crus lo harán el sábado en ese mismo punto en compañía de Os Vacalouras.





El tradicional desembarco –que regresa después de dos años de pandemia– arranca el domingo a las diez con el pasacalles desde la Alameda a las Torres do Oeste con Pandeireteiras Muíños do Vento, Brisas do Río Ulla y Aires do río vello. A las 11 habrá mejillonada y vino y a continuación las actuaciones de Troula y Upsala Medieval. La dramatización del desembarco será a partir de la una y la comida campestre a partir de las dos de la tarde. Una cita imperdible y que recrea un episodio histórico clave para Galicia.