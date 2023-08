El Concello de Caldas acusa a la Xunta de no atender a los colegios e incumplir sus compromisos

El Concello de Caldas cargó ayer contra la Consellería de Educación, a la que acusa de no cumplir sus obligaciones ni sus compromisos con los colegios del municipio, tanto es así, que habrá familias del CPI Alfonso VII que “poderían” quedar sin servicio de comedor para el próximo curso escolar, según denunció el concejal de Ensino, Manuel Fariña.



El edil aseguró que la Xunta se había comprometido con la comunidad escolar a ampliar el comedor escolar para el próximo curso escolar, pero “estes compromisos parece que quedaron esquecidos no fondo dalgún caixón”, declaró. Así, teme que “ducias de familias” no puedan contar con este “servizo esencial para a conciliación”. Pero según Fariña, no es lo único, pues después de pedirle una reunión “urxente” al conselleiro, para abordar las necesidades acuciantes que presentan los colegios que son de su competencia, pues se trata de asuntos que van mas allá del mantenimiento que compete al Concello, el interés por parte de la “Xunta do PP (...) é nulo”.



A la lista añadió el caso del CEIP de San Clemente que, relató, precisa de una reforma integral de la primera planta, pues el falso techo y la carpintería de aluminio “hai tempo que agotaron a súa vida útil”. Pero también necesita de la renovación de varias aulas de Infantil, Pedagoxía Terapéutica y Audición e Linguaxe, pues están en “mal estado”.



“A Consellería de Educación debe ser responsable tanto das súas competencias como dos seus compromisos coas familias caldenses e dende o Concello non imos ficar calados e inmóbiles fronte aos incumprimentos da Xunta cos escolares caldenses”, añadió el concejal.