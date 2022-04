El empuje del Camino Portugués favorece una ocupación casi plena en Semana Santa en Caldas

El empuje del Camino Portugués ha dejado muy buenos datos de ocupación durante la Semana Santa en Caldas. Tras los duros meses de la pandemia la villa termal ha conseguido ocupar casi todas las plazas que tiene disponibles, que son más de 1400 en total. Los datos han sido recogidos por el Concello después de contactar con varios establecimientos de la localidad que destacaron la presencia constante de peregrinos y también la buena influencia del Torneo Internacional de Fútbol Vila de Caldas. Los beneficios no solo fueron para los negocios hoteleros, sino también para bares y cafeterías a lo largo de toda la semana.



El alcalde del municipio, Juan Manuel Rey, valora positivamente los datos y confía en que “o resto da primavera e do verán continúe este nivel alto de ocupación contribuíndo ao desenvolvemento económico e do emprego na nosa vila”. Destacó además que está previsto que abran muy pronto nuevos establecimientos y servicios turísticos, lo que confirman a Caldas como un punto importante en este sector a nivel provincial. Desde el Concello caldense de hecho sacan pecho respecto a las buenas valoraciones que los clientes hacen en diferentes portales web de los servicios turísticos que se ofrecen en Caldas. Recuerdan desde el Concello que la villa fue elegida el año pasado como uno de los diez destinos turísticos más acogedores de España por el portal de viajes “Booking” en sus “Traveller Review Awards”. En la actualidad Caldas cuenta con más de 1.400 plazas de alojamiento en 110 establecimientos distintos, de los que ocho son hoteles, dos hoteles-balneario, tres casas de turismo rural, 24 pensiones, seis albergues y 66 viviendas de uso turístico. Al ser parada y salida de una de las etapas del Camino Portugués a Santiago se convierte en un foco de atracción turística importante a nivel internacional.