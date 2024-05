Estas son las cuantías en ayudas que percibirán las asociaciones de Cuntis este 2024

El Partido Socialista aprobó en solitario una modificación presupuestaria que permitirá destinar 97.500 euros al pago de ayudas a un total de 14 asociaciones de Cuntis. El gobierno de Manuel Campos no contó con el apoyo ni de su aliado natural –el BNG– ni con el PP, muy crítico con la gestión de los socialistas en este punto en concreto. Ambas formaciones se abstuvieron y los conservadores recordaron que la administración local todavía no pagó a los colectivos las cuantías del año 2023 y que ve difícil que lo haga por la “mala situación do Concello”.



Dentro del reparto la Escudería Cuntis y la Fundación Castrolandín contarán con 14.000 euros cada una. El Club de Montaña Xesteiras y el Atlético Cuntis Fútbol Club recibirán 12.000, mientras que el Club Atletismo Cuntis ingresará 9.000. Además la asociación Festival A Revolta do Umia contará con 8.500 euros y el Club Baloncesto Cuntis recibirá 7.000 euros. La Asociación Río Gallo contará con 6.000 euros y la Agrupación de Baile e Música Tradicional de Cuntis obtendrá una aportación de 5.000 euros. El listado se completa con la Escola Artística de Cuntis con 3.000 euros, la Asociación Hai que Roelo con 2.000, la Belle Epoque con 2.000, Cuntis Veteranos con otros 2.000 y la Asociación de Comerciantes con 1.000 euros.



El regidor socialista presumió de que, desde la llegada del actual grupo de gobierno a la Alcaldía en 2015, la dotación “de subvencións incrementouse nun 153 %” y que las cifras fueron aumentando de forma paulatina.



Críticas del PP

El PP habla abiertamente de “trato discriminatorio” en el reparto de las ayudas e incluso acusa al gobierno municipal de rebajar de forma aleatoria cantidades a algún colectivo. “A Fundación Castrolandín ve minguada a súa achega nun 30 %, o que espertou un forte malestar dos seus representantes, e existen outros tratos discriminatorios no pago que o goberno decidiu cos colectivos”, explica la portavoz Isabel Couselo. Un punto en el que discrepó el alcalde, que señaló que desde su llegada al gobierno ya se destinaron a la citada Fundación más de 600.000 euros.



El Partido Popular se mostró además preocupado por la falta de pago de las ayudas de 2023 y justificó su abstención alegando que “fomos responsables e favorecemos que estes cartos se poidan destinar aos colectivos para cumprir o compromiso con eles e para que se tente corrixir a situación de grave risco económico que padecen as nosas asociacións pola exclusiva responsabilidade do goberno socialista ao adiar o pago durante máis dun ano”.