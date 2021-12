Lotería de Navidad | “Estoy en shock, compré el décimo ayer”

Dicen que la suerte llega de forma inesperada y eso es lo que le ocurrió a Óscar y a su mujer. Los dos son de Villafranca del Bierzo y este año decidieron comprarse un piso en Caldas. El martes, al salir de la peluquería, Óscar decidió cogerse un décimo en la administración de Lotería que hay en pleno centro de la villa. El número elegido, el 91179. Horas después, a eso de la una y cuarto de la tarde, y mientras estaba aparcado delante del bar la Bodeguilla, se preguntó a qué venía tanto revuelo de cámaras y periodistas. “¿Ha tocado algo?”, preguntó. Fue en ese momento cuando se enteró de que su décimo era el agraciado con un cuarto premio y que se llevaba 20.000 euros al Bierzo. “No me lo creo. La verdad es que estoy totalmente en shock”, explicaba el agraciado desde su coche. Mientras su mujer se fue a una confitería del pueblo a comprarse un roscón “para celebrarlo, que menos”. Un dulce típico de Caldas que a la pareja le ha sabido mejor que nunca.



Lo cierto es que la fortuna dejó un buen pellizco en la villa termal. Nada más y nada menos que 7,6 millones de euros “moi repartidos entre os veciños da localidade e tamén entre algún visitante”. Así lo explicaba el titular de la administración de Lotería, Miguel Martínez, que cogió el negocio en diciembre de 2.012 estrenándose con un quinto premio.









Claudio Massoni, de La Bodeguilla: “Me enteré por la televisión. Me quedé con un décimo y lo voy a invertir en salud”





El lotero señaló que “50 décimos foron para o bar da Bodeguilla e despois tamén saíron daquí os premiados na Illa de Arousa”. Miguel Martínez se mostraba satisfecho porque “é unha sensación moi boa dar premios e espero poder volver a repetila. Sobre todo cando son así premios máis grandes fai moita ilusión”. Indicó que “o teléfono non parou de soar, está sendo unha mañá moi movida”. Solo un agraciado se acercó a la ventanilla para comprobar que, efectivamente, le había tocado el premio. Después todo era calma a las puertas de esta céntrica administración. La misma tranquilidad que se respiraba en el bar La Bodeguilla. El gerente del local, Claudio Massoni, reconoce que desde la pandemia solo abre por las tardes. Al enterarse por la televisión de que había repartido uno de los cuartos premios decidió acercarse sobre la una de la tarde al local en donde ya lo esperaba la prensa. “Primero lo vi en la tele y después ya me empezaron a llamar por teléfono”, señaló.



Llegó al local tranquilo, acompañado por su perro Remo, pero también contento de haber podido hacer realidad eso de “¿Y si cae aquí?”.



“Yo me quedé con un décimo. Otros años, que no tocó, pues me quedé con más. No fue el caso”, apunta.



Claudio lleva cinco años al frente de este negocio hostelero caldense y apunta a que la mayor parte de los décimos -vendió un total de 25 y devolvió la otra mitad- “se vendieron entre gente del pueblo y de alrededores”.



El gerente de la vinoteca señaló también que “después de tantos problemas como hay repartir un premio así upes te pone muy contento y ayuda a que te saque una sonrisa”. A la pregunta de en qué va a invertir la parte que le ha tocado (20.000 euros por un décimo) la respuesta de Claudio es clara: “Lo voy a invertir todo en salud”.