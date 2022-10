La marcha del párroco deja a Cuntis con una sola misa a la semana y a varias de sus parroquias sin liturgia

Una sola misa a la semana –la de los domingos a las doce del mediodía– y con varias parroquias sin liturgia salvo ocasiones muy especiales. La marcha del párroco de Cuntis, Juan Carlos Martínez Mariño, a la parroquia boirense de Cespón ha dejado a los fieles de esta localidad termal con los servicios religiosos bajo mínimos. El cura que estuvo los últimos años atendiendo la parroquia de Santa María de Cuntis (la que corresponde al centro urbano) y también otras de la propia localidad no ha sido sustituido de momento, tal y como ayer mismo confirmaban desde el Arzobispado de Santiago. “A intención do arcebispo Julián Barrio é sempre ter todas as parroquias cubertas, pero de momento estase traballando para buscar un sustituto”, apuntan desde la entidad religiosa. De hecho no ponen un plazo determinado para que un nuevo párroco pueda ser asignado a esta zona. “O desexo do Arzobispado é facelo cantos antes, pero hai que buscar ben a engranaxe”, explican desde Santiago.





Y es que es evidente que la falta de vocación le está pasando factura a la Iglesia, que no acaba de encontrar sustitutos que puedan cubrir los huecos que van quedando vacíos. En todo caso desde el Arzobispado señalan que “tampouco é habitual que en todas as parroquias haxa supermercado, centro médico ou outros servizos. Temos que optimizar os recursos o máximo posible”.

Así pues los fieles cuntienses deben conformarse ahora con una sola misa en la iglesia de Santa María, la que el Arzobispado considera “de referencia”. El resto de las iglesias parroquiales permanecen cerradas por el momento salvo para cuestiones puntuales y especiales como pueden ser “bautizos ou enterros”. En ese caso las liturgias se harán en cada iglesia parroquial.





Desde el Arzobispado insisten, en todo caso, que la misa en el centro de Cuntis se mantiene porque se utilizan efectivos de otros lugares próximos (como puede ser Caldas) para suplir la falta de párroco propio.

En todo caso Cuntis se volcó hace unos días en la despedida oficial de Juan Carlos Martínez Mariño. Los feligreses le hicieron una gran comida en la que participaron alrededor de 300 personas como agradecimiento al trabajo prestado durante estos años en la localidad y le dieron un par de obsequios de recuerdo.