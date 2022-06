Moraña activa la reserva de lotes para la Festa do Carneiro que se celebra el 31 de julio

Empieza la cuenta atrás para la Festa do Carneiro ao Espeto de Moraña que este año espera volver a las cifras y a la normalidad de las actividades previas a la pandemia. Desde el Concello ya han activado la reserva de los lotes para la gran comida que tendrá lugar el día 31 de julio a partir de las dos de la tarde en la Carballeira de Santa Lucía.



Los lotes son para un total de 20 comensales y cuestan 300 euros. Incluyen un carnero cocinado “ao espeto” de unos 12 o 14 kilos; una empanada de trigo de zorza y otra de bacalao con uvas pasas. También cuatro bollos de pan; doce botellas de vino tinto de la tierra “Carneiro ao Espeto”; doce botellas de agua; una botella de salsa especial “Ajilismójilis” para el asado; café y aguardiente y servicio completo de mesa.



Las reservas ya están activas y se realizarán por riguroso orden de inscripción en caso de que haya más demanda que la oferta de carneros disponibles. La reserva se formaliza con el ingreso de la cantidad exigida en las cuentas bancarias habilitadas en las oficinas morañesas de Abanca, Banco Santander y La Caixa. Los interesados disponen hasta el día 21 de julio para formalizar su petición. Fuera de ese plazo no se recogerán más pedidos, dado que el número de carneros que se asarán será también en función de las reservas que se hagan y de la capacidad de los trabajadores para asarlos y preparar todos los lotes.



Realmente Moraña fue uno de los únicos concellos que mantuvo la celebración de esta fiesta de Interés Turístico Gallego pese a la pandemia estos dos años atrás. Lo hizo adaptándose a las restricciones y estableciendo un servicio de recogida y entrega de los lotes para que las familias se los llevasen a casa y evitar así las aglomeraciones de una comida multitudinaria como es cada año la de la Carballeira de Santa Lucía y que año tras año bate récord de participación con una programación que todavía no se ha dado a conocer este año.