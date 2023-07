Moraña inicia una nueva fase de mejora en Santa Lucía con el pintado de once calles

El Concello de Moraña acaba de afrontar una nueva fase de mejora en el núcleo urbano de Santa Lucía con el pintado de once calles. Son casi la totalidad de las que hay en la zona y en ellas se incluye también la travesía que une la carretera autonómica PO-221 con el núcleo de Covelo.



El alcalde de Moraña, Sito Gómez, anunció esta nueva actuación tras visitar las zonas beneficiadas acompañado por miembros del gobierno local. “Nos últimos tempos estamos a acometer unha completa modernización do casco urbano de Santa Lucía para que estea máis humanizado e sexa máis confortable para os veciños e por elo realizamos diversas obras ao tempo que ampliamos e reformamos gran parte das beirarrúas, polo que imos seguir nesta liña e agora imos a executar un pintado integral que redundará no reforzo da seguridade viaria e na mellora da imaxe xeral da nosa principal localidade”, manifestó el regidor local.



Esta nueva actuación contará con un presupuesto de cerca de 30.000 euros y la empresa adjudicataria dispondrá de un plazo de ejecución de un mes con el objetivo de que todo esté listo para la celebración de la Festa do Carneiro ao Espeto.

“Imos manter a regulación da sinalización horizontal exactamente como está agora mesmo, non vai haber ningún cambio, pero loxicamente polo paso do tempo, o tráfico, a climatoloxía e as afeccións das obras realizadas moitos dos pintados estanse a borrar ou non se ven axeitadamente, polo que é preciso volver a facelos para que sexan visibles perfectamente e todo elo redunde na seguridade viaria da vila”, manifiesta el primer edil.



La mejora se centrará en el pintado de la señalización horizontal en las zonas de las once calles beneficiadas por las que se produce el tránsito de coches como de tránsito peatonal.