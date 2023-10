Moraña inicia en Santa Lucía el plan de mejora de instalaciones deportivas

El Concello de Moraña acaba de comenzar las obras del proyecto de mejora integral de la eficiencia energética del pabellón multiusos de Santa Lucía, que consistirá en el cambio de su cubierta, con una inversión de 150.000 euros.



El alcalde de Moraña, Sito Gómez, supervisó ayer por la mañana el arranque de los trabajos de modernización de esta instalación deportiva. Estuvo acompañado por otros miembros del gobierno local y anunció que esta actuación estará finalizada antes del invierno, ya que cuenta con un plazo de ejecución de un mes.



Esta mejora, financiada en el marco de la partida adicional para concellos de menos de 15.000 habitantes del Fondo de Cooperación Local de la Xunta, supondrá la retirada de la actual cubierta existente de chapa metálica y la posterior colocación de una envolvente, de última generación, elaborada con panel sándwich metálico de cuarenta milímetros de grosor en aislamiento térmico, según explican fuentes municipales de Moraña.



Aislamiento térmico

El nuevo techo de este recinto generará unas adecuadas condiciones acústicas y una confortabilidad térmica en su interior, idóneas para la práctica deportiva, ya que se corregirán las reverberaciones y se evitarán los problemas de frío en el invierno y de sobrecalentamiento durante los meses de verano. “A vella chapa xa non protexía axeitadamente das inclemencias meteorolóxicas e chegou o momento de cambiala para que os rapaces do colexio, xa que este é o pavillón anexo empregado pola comunidade educativ, e os demais usuarios, poidan gozar do deporte nas mellores condicións”, señaló el alcalde. Gómez se comprometió a que, durante este mandato, se va a finalizar por completo la mejora de la red de recintos deportivos. “Vimos de poñer en marcha, con esta obra, o noso plan de mellora de infraestruturas deportivas 2023-2027, que vai ser moi intenso porque temos unhas instalacións envexadas”, aseguró.