De un parque de agua a saneamiento y fibra óptica: Las propuestas electorales en Moraña

Moraña comenzó el mandato con una alcaldesa, Luisa Piñeiro, pero un proceso judicial, de la que finalmente salió absuelta, llevó al bastón de mando a su número dos, José Cela. Pero ninguno de los dos será el candidato. El cabeza de lista del PP será José Luis Gómez. “Nunca estiven nunha lista electoral, pero sempre axudei, con todas as miñas asociacións e desde o Moraña Clube de Fútbol”, explica el candidato conservador, que se siente apoyado por la calle. “Veño con moita humildade, pero os veciños anímanme moito”.



En el PSOE, también cambia el número 1, con el joven Xoel Souto cuyo segundo apellido, Eiras, seguro que resultará familiar, ya que es el nieto del histórico alcalde del municipio, José Eiras. “Na miña casa cando dixen que ía ser o candidato non puxeron ningún problema. Meu avó é un referente. Creo que a maneira de xestionar sería distinta, pero o respecto que tiña por todo o mundo... Moitas veces dáballe prioridade á xente necesitada que a algún deputado”, explica Souto.



De esta manera, Marcos Suárez, del BNG, se convierte en el veterano en la “batalla” por la Alcaldía, tras un mandato en el que, asegura, su formación “fixo un traballo riguroso. Non de quince días, se non todos os anos”.



Las diferencias entre el balance son bastante evidentes entre la izquierda y el Partido Popular, que tira del amuleto del “gobierno estable”. “Eles xa dixeron que ían pactar. Todo está aberto pero hai dúas liñas, un goberno estable ou unha coalición”, asegura José Luis Gómez, que indica que, precisamente, decidió dar el paso a la política activa tras ver “o cambio en Moraña durante os doce anos que leva o PP”. Para Marcos Suárez, sin embargo, el PP “fracasou políticamente” ya que “non foi quen de avanzar nesas medidas específicas que prometeu”, como “o campo de fútbol de Briallos, o grupo de emerxencias supramunicipal, a unidade de alzheimer ou o centro de saúde, que se anunciou e díxose que se invertiran 200.000 euros e todo o mundo sabe que se invertiron cero euros”. Coincide el socialista en su balance negativo. “Houbo falta de planificación. Ampliáronse as beirarrúas sen ter en conta que se quitaban estacionamentos. Parece que dependemos máis doutras administracións, se sacan subvencións para beirarrúas facemos beirarrúas e se sacan para puntos de luz pois puntos de luz”, dice Xoel Souto.



Las propuestas

En cuanto a las propuestas, el candidato del PP anuncia que “seguiremos incrementando as axudas sociais dos nosos maiores e dos nosos nenos, ampliando horarios de ludotecas, plan madruga... Faremos realidade a casa do maior en cada parroquia, faremos un parque de auga en Moraña, seguiremos co saneamento e axudando en todo o que faga falta”, asegura Gómez.



Los nacionalistas apuestan por convertir la casa do maior en un centro de día y ampliar sus plazas; reformar la carretera de Rebóns y de Santa Xusta; dotar de saneamiento y fibra óptica a todas las viviendas; ordenar el centro urbano con la búsqueda de disuasorios “e ter todo pintado, incuso pasos de peóns”; crear una agenda cultural o incluir a Moraña en el plan de compostaje, entre otras ideas.



Xoel Souto coincide con el BNG en la necesidad de dotar al rural de todos los servicios, como saneamiento o fibra óptica; también en la necesidad de ordenar el centro y ordenar Santa Lucía, con estacionamientos próximos a los negocios. Además, el socialista anuncia que sacará adelante el PXOM y también un Plan Industrial, que considera “prioritario”. Su idea para la Casa do Marior pasa por aumentar las plazas e iniciar los trámites para un centro de día. Socialistas y nacionalistas inciden en luchar por la sanidad en Moraña.