Pionero o sin avances: Las diferentes visiones de los candidatos a alcaldes en Portas

El análisis que de Portas realizan los tres candidatos a la Alcaldía difiere de forma radical. Mientras que para Ricardo Martínez, del PP y actual alcalde, fueron cuatro años dinámicos, en los que la localidad fue “pionera” en diversos aspectos, para socialistas y nacionalistas fue un periodo de parálisis, que no sirvió para avanzar.

Este es el balance y los propósitos que las tres formaciones se marcan de cara a los comicios que se celebrarán el 28 M. Además, abordan posibles pactos y escenarios que se puedan dar tras los resultados que arrojen las urnas.



El candidato del PP destaca, de estos cuatro años, la aprobación del Plan Xeral. Sin embargo, para Manuel Flores, del PSOE, dicho documento tiene “moitos erros” y “deficiencias”.

Tanto socialistas como nacionalistas se muestran muy críticos con la situación del urbanismo en Portas. “Tárdase un ano e medio ou dous anos en dar licencias de obra, aínda que sexa para movementos de terra”, explica Arturo Fontán, candidato a la Alcaldía por el BNG.



Una opinión en la que coincide Flores. “A arquitecta que temos so traballa os luns e mércores. Os luns atende á xente e os mércores vai ver obras e fai o que pode. A xente que quere sacar unha licencia non a da sacado. Nos o que queremos é que a oficina traballe toda a semana”, explica el candidato socialista.

Tanto Flores como Fontán habla de falta de iniciativa. “É o único concello da provincia que non pediu pediu subvención do plan Reacpon”, explica el cabeza de lista del PSOE. “Hai unha parálise interna que se traslada ao externo”, asegura el candidato del BNG, que señala también que se cometen “infración moi graves” y que se incumplen “regras normativas, contratase a dedo e, sen comprobar se hai partida, se fan obras”.



Muy distinto, sin embargo, es el balance de Martínez. “Fomos capaces de sacar adiante o Plan Xeral, os primeiros en instalacións de placas solares na comarca, melloramos o abastecemento, reformamos o campo de fútbol de Portas e está licitado o de Romai e a mellora do albergue”.



Además, Martínez destaca actuaciones como el inventariado de bienes municipales, ya que el anterior databa de 1954, o la liquidación de la deuda. A este respecto, desde el BNG tacha de “desastrosa” la gestión económica y señala que existen informes de la Secretaría del Concello en este sentido.

Mientras el candidato del PP señala como logros la puesta en marcha de pistas de pádel y otras infraestructuras deportivas, los otros dos candidatos creen que también hay inacción en este ámbito. “Hai parroquias como a de Briallos na que non se fixo nada. Agora se vai facer, de présa e correndo, unha pistas multiusos para lavar a imaxen”.



Propuestas electorales

En el ámbito de los servicios, PSOE y BNG echan en falta obras en saneamiento en parroquias y lugares, mientras Martínez defiende las actuaciones realizadas en este sentido, con la mejora del abastecimiento.

El candidato del PP destaca las actuaciones realizadas en periodo de pandemia. “Fumos os primeiros en dar asistencia aos nosos maiores, prestamos ordenadores aos rapaces para as tarefas do colexio, repartimos mascarillas”, explica Martínez, que incide en que cuando se aliviaron las restricciones, Portas fue “o primeiro en abrir as ludotecas”. Sin embargo, para BNG y PSOE faltan políticas sociales que, indica Flores, “en vez de ir adiante e ter máis recursos, cada vez van a peor”, lo que provoca que los vecinos “perdan calidade de vida” y continúen “marchando de Portas”.



En cuanto a las propuestas electorales de los partidos, no son tan diferentes. Ricardo Martínez muestra su intención de arreglar la Escola de Música, obra que explica que queda pendiente porque el presupuesto, de 600.000 euros (a la espera de recalcular teniendo en cuenta la inflación) es muy elevado para Portas. En este sentido, el candidato popular hace hincapié en la dificultad de realizar intervenciones con un Presupuesto de 1,9 millones de euros, del que solo 80.000 quedan para inversiones. El cabeza de lista del PSOE, sin embargo, lo acusa de “perder subvencións” e incide en que todas las actuaciones se hicieron de mano de la Diputación. Precisamente esta es la idea de un díptico repartido en las casas.



Flores, por su parte, anuncia que, en caso de ganar, pondrá en marcha la humanización del centro urbano de Portas. Otra línea estratégica de los socialistas será la del Polígono da Peroxa, así como el saneamiento integral de todas las parroquias, propuesta que comparten con el BNG, o la petición ce la cesión de un tramo interior de la carretera de Currás a Chaín. El BNG, por su parte, apuesta por mejorar el abastecimiento en la parroquia de Portas, avanzar en las parcelarias, tras más de veinte años de espera, la reforma de la escuela de música, poner hierba artificial en el campo de Romai o una pequeña pista deportiva en Briallo.



Martínez confía en revalidar la mayoría absoluta, mientras que Flores y Fontán están convencidos de que no lo harán y se muestran dispuestos a un gobierno de coalición.