El Pleno de Cuntis aprueba la cuenta general de 2022 con un agujero superior al millón de euros

El Pleno de Cuntis aprobó este martes, con los votos favorables del PSOE y las abstenciones de PP y BNG, la cuenta general del ejercicio de 2022, que arroja un remanente de tesorería negativo de 1.028.000 euros. Durante el debate, la oposición cargó contra le gestión del ejecutivo y, tanto populares como nacionalistas, reprocharon al alcalde, Manuel Campos, la existencia de “facturas nos caixóns”. De hecho, la portavoz municipal del PP, Isabel Couselo, estimó que el Concello tendría “uns 2 millóns de euros de facturas sen pagar”; una afirmación que niegan tajantemente desde el gobierno “ O Concello de Cuntis non deixa nunca ningunha factura no caixón como dí o partido popular. Todas as facturas levan o seu trámite tárdese mais ou menos en tramitar o seu pago”.



De igual modo, el regidor, Manuel Campos, reconoce que los números “non son os mellores”, pero reprocha al grupo popular su “discurso catastrofista” que, añade, “dista moito” de la realidad. Asimismo, indica que la deuda del Concello se cerró en 2022 en un 24,63 %, por lo que se sitúa “moi por debaixo do permitido que autoriza a lei”.



Por su parte, los populares alertaron del problema de liquidez de las cuentas municipales y advirtieron que el hecho de situarse con un ahorro negativo impide que el Concello pueda recurrir a cualquier tipo de crédito, por lo que señaló que el Ayuntamiento está “ao bordo do abismo”.