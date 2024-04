El Pleno de Valga aprobó la memoria técnica para crear el Centro Superior de Arte Dramático

El Pleno de Valga aprobó este jueves la memoria técnica para la creación de un Centro Superior de Arte Dramática que complementaría las enseñanzas musicales y de artes escénicas que ya se ofrecen en el Auditorio a través del Centro Superior de Música. El documento salió adelante con los votos favorables del grupo de gobierno, la abstención de los socialistas y el voto contrario del BNG, que criticó el uso privado del Auditorio de Cordeiro. De hecho, los nacionalistas denunciaron que la promotora “podería chegar a facturar máis de 1 millón de euros anuais, mais pagaría soamente 1.000 euros en concepto de canon mensual ao Concello de Valga durante 15 anos”.El documento será expuesto al público durante un mes y, después, pasará de nuevo por el Pleno para resolver las alegaciones que puedan presentarse.



El alcalde, José María Bello Maneiro, señaló durante el Pleno que “o investimento que se fixo no seu día no Auditorio e a previsión coa que se traballou están dando froitos. Fixéronse unhas instalacións de nivel pensando na posibilidade futura de que puideran albergar un centro destas características. Xa está funcionando o Centro Superior de Música, do que nos sentimos moi orgullosos xa que pon o nome de Valga ao lado das grandes cidades de Galicia e do mundo e conta con alumnos de distintas nacionalidades”.



Además, en la sesión se desestimaron las alegaciones presentadas contra las expropiaciones de terrenos para la supresión de dos pasos a nivel en la vía del ferrocarril a su paso por Cordeiro, con las abstenciones de socialistas y nacionalistas.