El Portamérica recupera la normalidad festivalera y hoy suenan WOS y Rozalén

Desde primera hora de la mañana tanto la organización como los festivaleros miraban ayer al cielo. Lo hacían pidiendo que la lluvia –anunciada para estos días– no impidiese el regreso con absoluta normalidad de uno de los festivales más destacados de la provincia: el Portamérica. Y es que el de Portas es la primera cita de estas características que se realiza sin ningún tipo de restricción en la comarca, de ahí que el recinto de la Azucarera estuviese ayer ávido de recibir a los primeros visitantes. Empezaron a llegar tímidamente a eso de las seis de la tarde para ir descubriendo cada uno de los espacios y bajo un sol prometedor. La música de n ombres como Cápsula, Fon Román o Queralt Lahoz pusieron la banda sonora al día y calentaron una noche en la que brillaron tanto Natalia Lacunza como Lori Meyers, uno de los grupos más esperados de este año. No obstante todavía queda Portamérica para rato. The Parrots abrirá hoy e l cartel seguido de Alice Wonder y el siempre mágico Andrés Suárez empezará a sonar poco antes de las ocho de la tarde. Una magia que se mantendrá con la esperadísima actuación de Rozalén a las nueve, una conocedora ya de las vibraciones del Portamérica, dado que lo visitó en su última edición en la Carballeira de Caldas. Coque Malla se subirá al escenario sobre las diez y media, justo antes del esperadísimo WOS. Siendo hoy uno de los días más potentes del festival no podía faltar Baiuca sobre la una. El cartel lo completan Arde Bogotá, El columpio asesino, La la love you y el Instituto Mexicano del Sonido. Así pues Portas se convierte este fin de semana en la capital gallega de los festivales con zona gastronómica con los mejores chefs de España y puestos de artesanía. La acampada -este año- en la Carballeira de Caldas desde donde hay tren turístico para facilitar el acceso.