El PP de Catoira carga contra Castaño por la posible pérdida de las ayudas para las Torres de Oeste

El Partido Popular cargó en un comunicado contra el gobierno de Xoán Castaño por la posible pérdida de las ayudas para las actuación de mejora en las Torres de Oeste. La formación achaca la situación a la “incompetencia do novo goberno”. Sobre las acusaciones del nacionalista, el portavoz popular, Iván Caamaño, se limita a explicar que “estamos ante outro teatro mais” “para xustificarse antes de que suceda o desastre”.

Asimismo, el PP también reprocha al BNG que “acepten” el proyecto de Mar de Santiago pese a criticarlo en la oposición. En este sentido, el partido ironiza que "nótase que mandan os cartos e non as ideas, e nótase que están dispostos a vender o honor con tal de raspar uns cantos euros, tendo claro que non son quen de conseguir absolutamente ningunha subvención, e que Catoira está cada vez peor", sentencia.