El PP de Catoira critica al gobierno que “suplique á Xunta” por “equivocarse” al asumir la escuela infantil

El Partido Popular emitió un comunicado en el que carga contra el gobierno local por la moción que el BNG presentará en el Pleno de esta tarde para exigir a la Xunta que asuma los servicios del SAF y la escuela infantil o que financie íntegramente sus costes. Para el portavoz popular, Iván Caamaño, se trata de “súplicas á Xunta”, porque el “BNG estaba equivocado ao coller a xestión municipal da escola infantil”.



“Catoira está no peor momento”, subraya Caamaño, que asegura que “os servizos están agonizando” en Catoira. De hecho, el popular va más allá y señala que, con esta moción, “o alcalde acepta que se a Xunta non paga, el non vai ser capaz a manter abertos os servizos”. Una situación de la que el edil culpabiliza a la gestión del equipo de gobierno: “a culpa é súa por ser un mal alcalde e non ser capaz a levar adiante o que sempre funcionou durante 40 anos”.



Sobre la posibilidad de consenso, Caamaño lo tiene claro: “o BNG pode ter por seguro que perde o tempo tocando á porta do PP en Catoira”, ya que le reprocha “insultos e críticas acompañadas de mentiras para conseguir o goberno”, sentencia.