El PP de Cuntis exige al alcalde un plazo de pago de las ayudas de 2023 a las asociaciones “afogadas” por el retraso

El grupo municipal del PP de Cuntis critica que el alcalde, Manuel Campos, “dera a calada por resposta” en la sesión plenaria celebrada el jueves sobre el reparto de ayudas a las asociaciones del municipio.



Los populares exigieron al gobierno local que fije de manera definitiva la fecha y el modo de pago de las ayudas municipales correspondientes al año 2023 para asociaciones y colectivos tras dejarlas “afogadas e cun dano no seu funcionamento que en algúns casos vai ser irreparable” por el “injustificable retraso” en su abono.



Además, los populares lamentaron que, ante el requerimiento formulado en el pleno por la portavoz municipal, Isabel Couselo, el regidor “dera a calada por resposta e posteriormente, xa fóra da sesión, se achegara ata os moitos representantes asociativos que asistiron á mesma para facer un intento desesperado de calmalos” anunciando la próxima aprobación del presupuesto, en el que se incluirían los pagos del año 2023 y la partida para las subvenciones de 2024.



“Se tivera intención real de pagar rápido e se fora a aprobar os orzamentos nun breve prazo non tería ningún medo a dicilo no pleno, pero se coidou moi moito de non facelo para que non se recollera na acta, polo que somos moi escépticos con esta promesa do alcalde que, en todo caso, aínda tería un percorrido de meses ata que as asociacións cobraran as súas axudas, posto que a aprobación do proxecto de contas é un proceso de meses”, detalló la edil.



Isabel Couselo, que también exigió la agilización de los convenios de ayudas de este año para que “non se repitan estos impagos”, criticó que el alcalde “leve meses de excusas e facendo bonas declaracións que sempre caen polos seus incumprimentos” sobre este asunto, apuntan, “achacando este grave problema á moi mala situación económica, á forte débeda, á incapacidade de xestión e á dilapidación de cartos públicos”.

Concierto del Lacón

En este sentido, “e en clara contraposición ao abandono do goberno socialista aos colectivos”, la portavoz popular señaló que el Concello “gastou alomenos máis de cen mil euros na recente Festa do Lacón cun macroconcerto que case nada recadou e con carpas de grandes dimensións, o que motiva que practicamente se gastara todo o canon do embalse cando aínda quedan as festas patronais e os magostos, entre outros eventos, e mentres os colectivos seguen sen percibir as subvencións de 2023 que teñen dereito e que son fundamentais para o seu funcionamento e para a dinamización da vida social, cultural e deportiva de Cuntis”, lamentó Couselo