El PP ratifica a Fernando Pérez como candidato del partido a la Alcaldía de Caldas de Reis

El PP de Caldas ratificó a Fernando Pérez como candidato del partido a la Alcaldía en el octavo congreso local de la formación. El actual portavoz local y diputado autonómico fue el único aspirante a presidir la agrupación tras haber septuplicado los avales mínimos para presentarse.



Pérez agradeció a los militantes el apoyo recibido y asegura que “a xente ansía unha alternativa a un goberno esgotado e esa opción seria, estable e de futuro é a do PP”. Además concibió la celebración del congreso como el “último paso para afrontar o sprint final ata as municipais”.



En la misma línea se dirigió el delegado provinical, Luis López, que aseguró que “o proxecto do PSOE para Caldas de Reis non ten nada máis que ofrecer” y que “en oito meses haberá no municipio un alcalde do PP”.



Al congreso local también acudió la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, que enfatizó en el proyecto común “de certezas, solvencia, estabilidade e sentidiño” de los gobiernos municipales del partido.