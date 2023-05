El PSOE busca revalidar su mayoría ante un PP y BNG que critican su “despilfarro”

La contienda electoral en Cuntis es –el próximo 28 de mayo– cosa de tres. El actual alcalde y candidato del Partido Socialista es el único nombre que repite en un escenario del que –respecto a los comicios de 2019– se cae Veciñanza. Tanto el PP –con Isabel Couselo como cabeza de lista– como el BNG –con Natalia Camiña– son nuevas en el papel de candidatas, pero tienen claros sus objetivos para la villa termal. El socialista Manuel Campos consiguió la mayoría hace cuatro años y confía en que los vecinos le vuelvan a dar su apoyo “para continuar coa transformación do municipio”. Y es que el candidato del PSOE se muestra orgulloso con el trabajo realizado estos últimos ocho años. Hace repaso y habla de la “humanización do casco urbano, a banda ancha en case toda a localidade, o incremento das prazas no Centro de Día” o la extensión de la red de saneamiento. Además se muestra especialmente satisfecho con el convenio que permitirá poner en marcha el polígono industrial de A Ran “cun investimento superior aos 5 millóns de euros”.



Manuel Campos pone sobre la mesa proyectos de futuro y habla de que el reto y prioridad del próximo mandato es el de poner en marcha la residencia para mayores en Cuntis y apunta como otro de los proyectos ambiciosos el de crear un centro de interpretación. Consciente de que el municipio es fundamentalmente rural y que la sangría demográfica es un hecho –algo que no ocurre únicamente en Cuntis– Manuel Campos expone que todas las políticas que su gobierno ha llevado a cabo estos años y que están en su cronograma de cara al futuro han sido “encamiñadas a mellorar a calidade de vida do rural e a fixar poboación”. Destaca los programas que tienen en marcha en apoyo a la natalidad y entiende que generar empleo con el polígono es el revulsivo necesario para que las familias se queden a vivir en el municipio. La perspectiva que tiene el ahora alcalde de Cuntis es diferente a la que se respira desde las filas de la oposición.

Distintas visiones



De hecho tanto Isabel Couselo –del PP– como Natalia Camiña –del BNG– coinciden en señalar que los de Campos han sido los mandatos del “despilfarro”. La líder conservadora entiende que “Cuntis segue a ter os mesmos problemas que hai 30 anos. O que se puido ter feito non se fixo porque gobernou o PSOE”. Hace especial hincapié en la “grave situación económica que atravesamos. Estamos intervidos polo Estado e agora imos entrar nun segundo Plan de Axuste con máis dun millón de euros de facturas sen pagar. Isto fai que se nos escapen moitísimas subvencións”. Ante este escenario Isabel Couselo tiene claro que Campos subirá los impuestos si sigue siendo alcalde. De ahí que para la conservadora el saneamiento del Concello es el plan básico de su programa electoral. “Temos que darlle capacidade financeira ao noso Concello e urxe poñer en marcha un plan directo de emprego directo para o polígono”, señala. También avanza que su propuesta es la de “ter un casco antigo aberto e non con macetas de quita e pon” y apoyar “ao sector produtivo e ao noso comercio para que medre e fomente emprego e movemento económico en Cuntis”.



En la villa termal se vivieron estos últimos cuatro años problemas con el centro de salud y con la falta de pediatra. De hecho hubo protestas y concentraciones varias al respecto por parte de los vecinos. Ante la pregunta a Isabel Couselo de si cree que este problema le va a pasar factura al PP en las urnas la conservadora indica que “nós sempre estivemos ao lado dos veciños e cando houbo que estar na rúa estivemos”. En cuanto a las políticas para fomentar la fijación poblacional Couselo entiende que el rural debe contar con más servicios y promover incentivos para que los jóvenes se queden en la localidad.

Una cara nueva



Joven y con muchas ganas es Natalia Camiña, que busca que el BNG vuelva a la Corporación cuntiense. “O que me levou a dar o paso é que non vexo alternativa de futuro para Cuntis. Creo que fai falla frescura”, apunta. Camiña asegura que “imos a por todas. Pensamos que levamos unha lista potente e moi renovada, liderada por mulleres e con moita forza”. De hecho los tres primeros nombres de la lista son femeninos. Camiña coincide con el PP en la “xestión nefasta” del PSOE y enumera “pérdida dun montón de subvencións, facturas sen pagar, contratacións irregulares e un rural totalmente abandonado”. De ahí que la nacionalista proponga crear un “Cuntis para a xente, coa humanización da N-640, a peonalización do casco urbano e fomentar o emprego a través do polígono como pilar fundamental”. También expone la necesidad de “unha escola infantil pública” y de retomar el convenio de 2008 con el Instituto Galego de Vivenda e Solo para convertir las unitarias en vivienda social. Un eje que considera clave para frenar la sangría poblacional.

Si Campos pierde la mayoría y el PP no la obtiene se abre la puerta de los pactos. “Estamos dispostos a dialogar, pero con condicións”, expone Camiña. Lo que ocurrirá se sabrá el día 28.