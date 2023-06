El PSOE gobernará Cuntis en minoría, pero Campos no descarta un futuro bipartito con el BNG

El PSOE de Cuntis podrá conformar a partir del sábado un gobierno en minoría con Manuel Campos como alcalde. Un acuerdo entre los socialistas y el BNG permitirá que Campos tome posesión al anunciar los nacionalistas que se abstendrán en la votación. Algo que ya se preveía hace días después de que las dos formaciones llegasen a nivel Galicia a un acuerdo para evitar gobiernos de derechas. El acuerdo llegó en una segunda reunión y la mesa de diálogo creada para estas negociaciones se mantendrá activa tanto para llegar a acuerdos (necesarios para un gobierno en minoría) sobre cuestiones de interés general como para avanzar en un futuro gobierno de coalición que el propio Manuel Campos no descarta. “Agradecemos moito a actitude do BNG, que neste primeiro momento decantouse por non formar parte do goberno, pero que está moi interesado en que en Cuntis avancen as políticas sociais e o concepto de vila que comezamos xa a desenvolver. Polo tanto eu non descarto que máis adiante se reformule esta decisión e acorden entrar a formar parte do goberno”, señala el socialista. Su liberación (todavía a determinar en el pleno de organización) también estará garantizada con el apoyo del Bloque cuntiense.