Recogen más de un millar de alegaciones contra el proyecto de polígono industrial de Pontecesures

Vecinos, colectivos ecologistas, partidos políticos e incluso el propio Concello de Valga han reunido más de un millar de firmas contra el proyecto de polígono industrial previsto para Pontecesures. El plazo para presentar los recursos de forma presencial ya terminó y los propietarios de los terrenos afectados ya han empezado a recibir en sus casas las notificaciones de las posibles expropiaciones. Los afectados entienden que el proyecto no cumple con la normativa vigente y que, para hacerlo, debe rehacerse por completo. En las alegaciones esgrimen que las viviendas que hay en la zona no tienen separación con la zona de las industrias que se van a instalar en el citado polígono y temen que queden “totalmente engulidas tendo en conta que as parcelas industriais son de gran tamaño e con gran impacto paisaxístico”. Alegan también la existencia de agua superficial y subterránea en los terrenos en los que se va a implantar el proyecto. “Non están prevendo o impacto que terá a implantación do polígono nas poboaciós próximas á Charca, A Devesa e Campaña”. Tampoco les convence el sistema de depuración y el impacto paisajístico en la zona, próxima al Camino Portugués. Señalan la falta de informes favorables de Augas de Galicia.

Añaden en sus alegaciones que existe suelo industrial disponible en los concellos de la comarca como Catoira, Cuntis o Rianxo. "Polígonos baleiros e en estado de abandono, polo tanto que se utilicen debidamente os recursos públicos pagados cos impostos de todos os cidadáns", manifiestan. Añaden que el polígono industrial ocupa el 10 % de la superficie total de Pontecesures.

Critican los afectados que desde el Rexistro del Concello de Pontecesures se le pusieron trabas para presentar alegaciones, cosa que no sucedió en ayuntamientos próximos.