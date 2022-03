Un total de 11 empresas optan a humanizar la calle Bermaña y la plaza Sesto Casal, en Caldas

Un total de 11 empresas optan a ejecutar las obras de humanización de la calle Bermaña y de la plaza Sesto Casal, en Caldas. Unos trabajos cuyo presupuesto asciende a 579.793 euros y que serán adjudicados en las próximas semanas.



Cabe recordar que la actuación afectará a una superficie de 3.229 metros cuadrados y que el proyecto pretende -mediante la reforma de la vía y del espacio público- no solo la rehabilitación paisajística integral de uan zona muy céntrica, sino también mejorar la accesibilidad y la seguridad vial, así como crear nuevos espacios de calidad ambiental incorporando vegetación autóctona y mobiliario urbano.



El proyecto contempla que se haga una plataforma única que dará prioridad a peatones y ciclistas. Los trabajos están financiados por la Diputación de Pontevedra -a través del plan Reacpon- y por el Concello. La subvención provincial alcanza los 492.824 euros.



El alcalde de la localidad, Juan Manuel Rey, presentará el proyecto previsto para esta calle a los vecinos del entorno en los próximos días. Respecto a ellas señala que “continuamos coa mellora urbana e o embelecemento dos espazos públicos de Caldas, neste caso cun gran espazo estratéxico xunto á Praza de Abastos e no tramo urbano do río Bermaña que será posto en valor”.



Por su parte el concejal de Medio Ambiente, Manuel González, recuerda que “a aposta do goberno municipal é a de humanizar e facer máis accesibles os espazos públicos, garantindo a seguridade viaria peonil e poñendo en valor ao mesmo tempo os valores ambientais e a biodiversidade, tal e como quedou aprobado no Plan de Mobilidade Urbana Sustentable”.



Cabe destacar que las dos zonas objeto de humanización están muy próximas al Campo da Torre y también al río Bermaña, que discurre justo por este entorno urbano.