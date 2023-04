Tres candidaturas de izquierdas para frenar un gobierno de 32 años de Bello Maneiro

Las elecciones municipales en Valga se presentan en esta ocasión con más novedades que nunca. Por primera vez los vecinos tendrán cuatro listas entre las que elegir en su cita con las urnas. La primera, la del popular José María Bello Maneiro, el único representante de la derecha. La izquierda se presenta dividida en tres: el PSOE de María Ferreirós, el Valga Viva de Manuel Castiñeiras y –como novedad– el BNG liderado por Fran Devesa. Las percepciones respecto a la realidad y al futuro valgués distan mucho dependiendo de qué candidato conteste. Los tres partidos de la izquierda coinciden en sus valoraciones en que el de Bello Maneiro es un “goberno cansado”. Algo en lo que discrepa el veterano político –es el que lleva más años en la Alcaldía de forma ininterrumpida en todo Arousa– asegurando que “do que estamos cansos é de ter unha oposición tan negativa para os intereses dos veciños”. El conservador defiende su gestión al frente del gobierno y se muestra orgulloso a la hora de decir que “os deberes están superados con respecto ao plan estratéxico que incluíamos no programa das anteriores eleccións para o 2019-2023”. Eso sí, se muestra prudente y apunta que “terano que valorar os veciños”. Maneiro no desvela nada sobre las líneas de su programa electoral, dado que se las reserva para la presentación oficial que será el próximo 13 de mayo. Eso sí, asegura que los proyectos serán “de futuro para seguir contribuíndo ao desenvolvemento de Valga”. En el equipo que acompaña a Bello Maneiro en este nuevo reto apenas varían los nombres respecto a mandatos anteriores. De su lista el conservador destaca que “somos unha gran familia na que todos traballamos de forma organizada”. ¿Es su último mandato en caso de ganar las elecciones? Pues el conservador lo deja en el aire. “Partido a partido. Estamos disputando este e non pensamos aínda nos seguintes”.

La izquierda



Lo cierto es que su percepción dista mucho de la que expone la socialista María Ferreirós. Ella da el paso para “ser alcaldesa” y reconoce que el hecho de que la izquierda se presente dividida no favorece el cambio. “Eu propuxen un pacto antes das eleccións entre as tres forzas, pero non foi posible”. Aunque reconoce que en Valga los cambios van “máis lentos” se muestra ilusionada y cree que de esta “vai a vencida”. Ferreirós tiene claro que lo primero que haría si llegase al gobierno local es poner en marcha el Consello Local da Muller mostrándose crítica con el hecho de que el gobierno actual “ten unha Mesa da Muller que se reúne cada cinco anos e nin sequera conta coa oposición”. Apuesta como eje principal de su programa por la “transformación urbana” de un municipio que considera que no tiene un urbanismo pensado para las personas. La creación de empleo, la ampliación de suelo industrial y las políticas de igualdad son otras de las cuestiones vitales en el programa del PSOE valgués. Ferreirós también pone la “transparencia” como base fundamental de la política local. Asegura que percibe entre los vecinos que “estamos ante un final de etapa porque o goberno está estancado e non avanza dende hai anos”. La falta de transparencia en el ejecutivo de Bello Maneiro es algo sobre lo que habla también Manuel Castiñeiras, de Valga Viva. Reconoce que estos años en la oposición fueron “complexos” y encaminados a “sacar á luz a mala xestión económica que está a facer este goberno”. Acusa a Maneiro de “non ter límite atentando á democracia” y define su gobierno como con una “política asociada ao medo” y al lema de “ou estás conmigo ou contra min”. Castiñeiras reconoce que con una izquierda fragmentada para conseguir un edil hacen falta el doble de votos, pero valora como “gran riqueza que haxa novas listas e con xente nova”, dejando la puerta abierta a un pacto entre la izquierda si eso posibilita frenar un nuevo mandato del PP. Con la “transparencia” también como eje de su política desde Valga Viva apuestan por ayudas para que los jóvenes se queden a vivir en Valga, por fomentar la conciliación, mejorar los servicios que hay en la localidad, crear un transporte público para comunicar todas las parroquias o revisar el plan urbanístico. También habilitar espacios wifi y la ampliación de suelo industrial.



El BNG llega a estos comicios en Valga con un Fran Estévez que reconoce tener ganas de cambiar las cosas. Dice que aunque no se habían presentado los nombres de su lista han estado siempre implicados en la vida asociativa de la localidad. Al igual que Ferreirós considera que este es un “fin de ciclo” para Bello Maneiro y que su objetivo si llega al gobierno es fomentar la transparencia y la participación. “Queremos que Valga sexa un concello atractivo para vivir. Hai industria, hai emprego, pero a xente non queda aquí a vivir”. Cree que a día de hoy no hay un “proxecto para un concello moderno” y apuesta por crear un núcleo urbano atractivo, con servicios y que sirva de referente en la localidad. “Temos ganas dun novo ciclo”, concluye.