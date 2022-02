Valga revive a vella tradición da procesión dos lacóns, con menos exemplares pero moito público

Vilar e, por extensión, boa parte da parroquia valguesa de Cordeiro estivo onte de festa. Ducias de persoas participaron na tradicional procesión dos lacóns percorrendo boa parte da parroquia ata chegar á igrexa. En Vilar víronse poucos lacóns, unha tradición que con menos tendencia ás matanzas nas casas e sen relevo xeracional, parece condeada a desaparecer. De feito só tres mulleres portaron nas súas cabezas as cestas cun produto que -nas mellores poxas- chega a alcanzar máis de 100 euros a peza. Iso si, o acompañamento por parte dos veciños foi multitudinario ata a igrexa de Cordeiro donde tivo lugar a subasta. A tradición da procesión dos lacóns remóntase -segundo se sabe- a mediados do século XIX cando no medio dun inverno durísimo o gando comezou a morrer. A este feito atribuíanselle maldicións ou pestes ou mesmo castigos divinos. A peste pasou e o día da Candeloria -que se celebra sempre o 2 de febreiro- quedou marcado no calendario dos veciños de Vilar. Dende aquel entón, e como modo de ofrenda, os veciños saen en procesión cos santos e coas mulleres que son encargadas de portar nas súas cabezas os manxares. Estas fan paradas en diferentes puntos da parroquia por se alguén quere unirse á comitiva. Anos atrás eran moitos máis os cestos cheos de lacóns que se paseaban, agora a súa presenza pasa a ser case residual. Iso si, con moita devoción e ganas de celebración.



Como non podía ser doutro xeito a salva de bombas anunciou a celebración dunha cita fixa en Vilar e que nin a situación da pandemia foi quen de retirala do calendario este ano. Música de gaitas e pandeiretas puxeron o ambiente festivo a esta tradición pegada á terra.