El acuerdo marco del Concello de Vilagarcía todavía está en pesetas

El acuerdo marco encargado de regular el funcionamiento del Concello y las condiciones de trabajo de su plantilla funcionaria todavía está en pesetas. Fue aprobado en la sesión ordinaria del Pleno de abril de 2001 y, desde entonces, no se ha vuelto a negociar. No porque los representantes de los trabajadores no lo hayan solicitado, ya que la demanda sale a la luz cada vez que se produce un encuentro para abordar los Presupuestos, como el que tuvo lugar esta misma semana.



Quince mil pesetas por guardias de 24 horas del servicio de alumbrado o tres mil por jornada nocturna de la Policía Local y otros servicios que entren en estos turnos son algunas de las condiciones de otros tiempos que se pueden leer en el documento. Evidentemente las retribuciones en nómina sí están actualizadas, pero lo obsoleto del acuerdo marco sí es, para los delegados sindicales, un problema en el funcionamiento diario.



Y es que las peculiaridades que puedan surgir, en cuanto a turnos o cuestiones sociales, deberían poder encuadrarse en un acuerdo marco que está obsoleto desde hace más de veinte años.

Vigencia de tres años, veinte caducado

El documento establece que entraría en vigor el 1 de enero de 2001, con un periodo de vigencia de tres años, prorrogables mientras no hubiese denuncia de la parte sindical. Sin embargo, ambas partes (social y administración) “conveñen”, señala el acuerdo publicado en el BOP de Pontevedra, que “negociarase un novo acordo marco, unha vez finalizadas as eleccións municipais previstas para o ano 2003, coa nova Corporación que saia das mesmas”.



Tras dichos comicios, en los que no se procedió a la renovación del acuerdo marco del Concello de Vilagarcía, llegaron los de 2007, 2011, 2015, 2019 y, por último, 2023. Pasaron más de 21 años sin que ninguno de los gobiernos que hubo, de diversos partidos, acordase reiniciar la negociación.



Los sindicatos volvieron a ponerlo sobre la mesa en la primera reunión que tuvieron con el ejecutivo de Alberto Varela, que tuvo lugar el martes, tras un aplazamiento previo.

Los Presupuestos, a Pleno este mes

Pero no fue la única cuestión que se puso sobre la mesa en la reunión entre el ejecutivo socialista y los delegados del Comité de Empresa y la Xunta de Personal del Concello. Se trata de un encuentro necesario, ya que la propia tramitación de los Presupuestos así lo exige, aunque no sea necesario llegar a ningún tipo de acuerdo.



En la Mesa de Negociación, algunas de las demandas de los sindicatos pasan por la promoción de las trabajadores de la Biblioteca a la categoría C2, medida extensible a otros departamentos como Obras y Jardines.



Además, plantean que aquellos trabajadores que quieran pasar a jornada completa y no la tengan, así se les facilite. Por el momento, quedaron en que las propuestas se presentarían por escrito, para ver si sería posible incluirlas en los Presupuestos para este año. Un documento que está prorrogado desde 2022 (el año pasado no se actualizó) y que el ejecutivo que preside Alberto Varela confía en poder llevarlos a Pleno este mismo mes.