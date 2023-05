Alberto García apela a la mayoría absoluta para gobernar Catoira sin "traizón"

El candidato socialista a la Alcaldía de Catoira, Alberto García, pidió "unha maioría absoluta á xente de Catoira" para poder gobernar y que "non se repita a traizón de 2019". El alcaldable advierte de que "non se pode volver a paralizar o Concello".

En un mitin en el Auditorio, en el que estuvo respaldado por la presidenta del PSdeG, Carmela Sila, y el secretario xeral provincial, David Regades, García manifestó que el mandato que ahora finaliza "só durou tres anos, porque en 2019 o Concello quedou paralizado por un okupa que di que é progresista, pero que entrou na Alcaldía gracias ao apoio do PP".

Tras esta "parálise", incidió el alcaldable socialista, Catoira "recobrou o pulso" y destaca que hai "importantes proxectos en marcha", como las sendas peatonales en las carreteras de Dimo y Catoira de Arriba, además del asfaltado, la construcción del Complexo Deportivo de Catoira o la finalización de la Casa das Artes, con el apoyo de la Diputación. Además, anunció el uso de los fondos Next Generation para la promoción turística y cultural de las Torres do Oeste, "que a Xunta non puido frear porque estaban preasignados polo Estado a monumentos declarados BIC como o noso".

El candidato aludió al "pacto de Isorna", en referencia al supuesto acuerdo entre PP y BNG para investir a Castaño. "Foi unha traizón ao voto progresista de Catoira", incidió el alcaldable socialista, que pidió a los vecinos que "tomen nota" y apuesten por el PSOE "que nunca consentiría unha componenda para arrebatar a Alcaldía a outra forza progresista apoiándose nos votos do PP".

Además, García detalló una docena de obras que la Xunta "denegoulle sistemáticamente a Catoira" y que, "a pesar do boicto", salieron adelante con los fondos de la Diputación.

Silva, por su parte, denunció que el gobierno gallego destinó "cero euros" a inversiones importantes en Catoira, "porque todo o trascendente fíxose con fondos da Deputación ou do Concello e gracias a Alberto García". La presidenta de los socialistas gallegos destacó el diseño de la actual Casa do Concello y puso en valor la reforma de la antigua, que está a punto de acabar.

"Alberto é un alcalde ambicioso e Catoira precisa dunha maioría absoluta para non depender dos que sempre din que non a todo", dijo Silva, que incidió en que la gente "xa se deu conta de quen son uns e outros e non acepta que o PP, nunha votación indigna, permitira chegar á Alcaldía aos que eran a terceira forza. Nós xamás teríamos aceptado apoiarnos nos votos do PP".

Regades, por su parte, destacó que García es el candidato que cuenta con "máis ferramentas" para llevar a cabo proyectos de la mano "do Goberno máis municipalista da historia de España e dunha Deputación que, con Carmela Silva á cabeza, é que inviste en Catoira". Además, invitó a hacer un análisis crítico del comportamiento del BNG en clave estatal.