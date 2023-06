Alberto Varela sobre las negociaciones de gobierno: “Imos sen precipitacións e con tranquilidade”

El alcalde en funciones de Vilagarcía y cabeza de lista del PSOE, Alberto Varela, manifestó que no tiene prisa para conseguir apoyos que le permitan seguir al frente del gobierno local. “Imos sen precipitacións e con tranquilidade”, manifestó a preguntas de este medio. El socialista es consciente de que el BNG –tal y como anunció la misma noche electoral– no facilitará un gobierno de derechas por lo que –pese a que el PP de Ana Granja fue la formación más votada– hay nulas opciones de que el PSOE pierda la Alcaldía que ahora ostenta. Eso sí, habrá que hablar de cuestiones importantes como aquellas relacionadas con el programa, las liberaciones y también los salarios. “Hai tempo ata o sábado 17, que é cando son todas as investiduras. Hai unha maioría progresista e de esquerdas e estou convencido de que imos chegar a acordo. Imos a sentarnos a falar, por suposto”, matizó Varela. Del mismo modo indicó que “as cousas levan o seu tempo, porque hai órganos de partido que tamén teñen cousas que dicir”.



La duda está en si el BNG va a entrar en el gobierno o si, por el contrario simplemente se limitará a apoyar la investidura y dejar al equipo de Alberto Varela gobernar en minoría como ya hizo en el mandato de 2015-2019.