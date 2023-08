El alcalde de Vilagarcía no asistirá a la fiesta de Carril al “non compartir” la elección de la Ameixa de Ouro

El alcalde, Alberto Varela, no acudirá al acto de la Festa da Ameixa de Carril que se celebrará mañana domingo y en el que se otorgará una mención distintiva a la empresa Cobre San Rafael, impulsora de la mina de Touro. Así lo confirmó ayer el Concello después de que el portavoz de Esquerda Unida, Juan Fajardo, se hubiera dirigido al regidor para instarle a “non branquear” a la minera y a no participar en el acto, como va a hacer su grupo.



Además, la formación había pedido al gobierno local que se asegure de que la empresa no participa en los eventos antes de subvencionar o apoyar iniciativas desde el ámbito municipal.



En respuesta a estas demandas, Ravella salió al paso aclarando que no tiene relación con Cobre San Rafael y que “non comparte” su elección como Ameixa de Ouro, además de mantener su rechazo a la reapertura de la mina de cobre. Y con respecto a la presencia o publicidad de la empresa en el evento del domingo, o en la Bandeira de Traíñas Concello de Vilagarcía, señaló que no recibe patrocinios de Cobre San Rafael en los eventos directamente organizados por la administración municipal, pero matizó que “non pode nin debe interferir” en las ayudas que reciban entidades privadas, sean cofradías o clubes deportivos, como en estos casos.



Sobre la fiesta carrilexa, el Ejecutivo de Varela expuso que la organiza la Agrupación de Parquistas y la Cofradía de Pescadores, que son “as que deciden sobre os aspectos da mesma, incluídos a quen lle outorgan os seus recoñecementos”. Y quiso aclarar que el Concello colabora en la realización del evento “por tratarse dun evento incluído na programación das festas de San Roque, por estar declarado de Interese Turístico Galego e porque exalta e promove un produto, a ameixa de Carril, que xera unha importante actividad económica no municipio”.



En cualquier caso, incidió en que no comparte, “por razóns evidentes”, la concesión de ninguna mención a la empresa y que “en consecuencia, o alcalde non asistirá ao acto do domingo en Carril”.



Al respecto, también recordó que este Consistorio se posicionó “desde o principio” contra la explotación minera de Touro “polas consecuencias que podería ter no sector marítimo” y que Alberto Varela “foi o primeiro alcalde en recibir aos membros da Plataforma en Defensa da Ría cando iniciaron as mobilizacións”.