El alcalde de Vilagarcía responde

Haberá máis estacións do servizo de bicicletas Vaibike!?

Ese foi o noso compromiso dende o mesmo momento no que anunciamos a recuperación do servizo. Pero todo precisa de tempo e tamén de cartos. Como sabe, despois de ter investido 175.000 euros, conseguemos pasar de 5 a 16 estacións, situadas en puntos neurálxicos: no centro da cidade, nas proximidades dos centros educativos, na estación do ferrocarril, na praia… Que en apenas un mes chegaramos a 1.000 usuarios é, sen dúbida, un aliciente para seguir traballando cara a nova mobilidade que nos esixe Europa e os obxectivos de desenvolvemento aprobados pola ONU. E iso, obviamente, implica seguir ampliando o Vaibike! de xeito radial e gradual.



¿Cuándo se regenerará la playa de Compostela?

Muy pronto. Después de los requerimientos de este gobierno y de los estudios realizados por Costas, sus técnicos ya han decidido cómo actuar: primero, levantando y retirando una capa de 15 a 20 centímetros de arena que es donde se hallan el molesto “cadillo” y sus raíces; después, volteando toda la arena de la playa hasta una profundidad de uno a dos metros para extenderla de nuevo. La superficie a actuar ronda los 60.000 metros cuadrados y el plazo de ejecución es de un mes. Tanto a Costas como a nosotros nos gustaría que esos trabajos estuvieran hechos antes de la temporada de baño. Si por los trámites de contratación de la obra no pudiera ser, se dejaría para después del verano. En todo caso, la decisión está ya tomada.



Para cuando una mejoría en el sistema de recolección de basuras?

Para ya. Como anunciamos hace unos días, después de resuelto el recurso de una empresa que no ganó el complejo concurso para la adjudicación del servicio, la nueva concesionaria, Urbaser, iniciará el próximo día 18 la renovación de la flota de camiones y demás maquinaria y de los contenedores, que incluirán el marrón, para residuos orgánicos. No solo se ampliará la cantidad de contenedores –casi 2.600, incrementando la ratio por vecino- sino también la calidad del servicio, con recogida todos los días en las zonas con hostelería; ampliando, igualmente, la retirada de voluminosos; y favoreciendo en reciclaje en todo el municipio con los nuevos puntos limpios móviles. El proceso de renovación deberá estar a pleno rendimiento en cuatro meses.



¿Tienen previsto habilitar zonas para los vehículos de reparto, fuera del horario de carga y descarga?

Estén o no las calles peatonalizadas, es evidente que la carga y descarga debe de estar regulada. Es también evidente que los comercios y establecimientos hosteleros son los que dan vida a nuestras calles, pero igual de claro que los peatones, los vecinos, deben tener preferencia sobre los vehículos, y que hay que respetar el derecho de acceso a garajes. Todos esos condicionantes están previstos en la nueva ordenanza de movilidad que, partiendo de la actual de circulación, se pondrá en marcha tan pronto como arranque el nuevo mandato. Las zonas de carga y descarga, como sus horarios, que se ampliarán, quedarán perfectamente definidos. Y lo mismo ocurrirá con las zonas exclusivas para residentes.



Cuándo llegarán los caminos escolares seguros a más colegios?

Como ya hemos dicho, nuestra intención es que, al igual que haremos con el Vaibike!, esas actuaciones lleguen a todos los centros, de forma gradual, porque a nadie se le escapa que eso requiere importantes inversiones. Si empezamos por A Lomba, cuyo éxito nos avala para seguir avanzando por esa senda, es porque allí se concentra la mayor población escolar de todo el municipio, un entorno que cada día acoge el tránsito de más de mil personas entre alumnado, profesorado y familiares de los niños y niñas. Sin duda, los caminos escolares seguros llegaron para quedarse y en todos los centros educativos.



Para cando os parques dos meniños no rural, en especial o de Trabanca Badiña.

Afortunadamente, Vilagarcía de Arousa conta cunha extensa rede de parques infantís, non só nos cascos urbanos, onde se concentra o 80 por cento da poboación, senón nas parroquias e lugares, froito del traballo constante de distintas corporacións e, polo tanto, do esforzo de todos os vilagarciáns a través dos seus impostos. No caso concreto de Trabanca Badiña, xa se fixeron melloras da man da Asociación de Veciños, como adoitamos actuar en todos os demais casos, pois son esas entidades as que mellor coñecen as necesidades de cada un dos parques. Campanario-Bamio e A Laxe son dous exemplos disto. A todos nos gustaría ser más áxiles na solución a esas pequenas ou grandes demandas, pero os medios humanos e materiais non sempre son acordes con desexos.



¿Cuándo arreglará O Castriño?

En O Castriño se hace una labor de mantenimiento constante, ahí están los nuevos bancos, la restauración y pintado de la verja artística, las escaleras, etcétera. Es cierto que hay un muro caído, pero el estudio técnico para solucionarlo ya está realizado y las obras, pendientes de licitar, con la intención de que antes de que concluya el año esté solventado ese problema. Sin duda, O Castriño es un área natural y arqueológica privilegiada y es responsabilidad de todos, concello y usuarios, cuidarla como uno de nuestros principales activos patrimoniales.



¿Hay algún proyecto para dotar de aceras el tramo entre Bamio y Carril?

Sí. Esta es una demanda que, como sabe, tiene tras de sí muchos años. Por fin, conseguimos que la titular de la carretera, la Xunta de Galicia, aprobase el proyecto. Estaremos vigilantes para que cumpla con esta histórica reivindicación de los vecinos de Bamio y también de todo el Concello. Y, del mismo modo, seguiremos insistiendo en que esas aceras lleguen al casco urbano de Carril y no concluyan, como se pretende al menos hasta ahora, a la altura del cementerio.



¿Qué medidas tiene para el comercio?

Cualquier medida que incida en la humanización de calles y plazas está creando, por sí sola, favoreciendo la actividad económica y, por tanto, impulsando a comerciantes y hosteleros que, como ya dije, son piezas fundamentales de la vida del espacio público. Pero, además, ambos sectores tuvieron y tienen ayudas directas, para facilitar la formación o la contratación, por ejemplo, e indirectas, como los bonos “Son da Casa”, que supusieron un éxito sin precedentes. La conjunción de políticas municipales e iniciativa privada es lo que explica que hoy tengamos los mejores datos de empleo de las dos últimas décadas. Porque todos tenemos un mismo objetivo: una Vilagarcía más próspera y mejor.