Los ambulantes insisten en la peligrosidad de mantener el tráfico en la zona del mercadillo

Ambulantes del mercado de Vilagarcía insisten en la peligrosidad de mantener el tráfico rodado conviviendo con la venta los martes y los sábados en la calle Alexandre Bóveda. Los vendedores lamentan que desde el Concello “non queren ver a perigosidade de permitir o paso de vehículos” y tildan una decisión de la que ya se ha hablado largo y tendido de “un disparate”. Los ambulantes aseguran que la mayor parte de la clientela que acude a los puestos los días de mercado está en contra de esa medida “moi en contra do que se di dende o Concello”.



Los vendedores están convencidos de que una vez que se active el nuevo plan de tráfico para la zona van a registrarse accidentes y advierten a los ciudadanos de que “non culpen nin aos condutores nin aos peóns, dado que os únicos culpables destes feitos teñen nomes e apelidos e están no concello sen importarlles nada do que poida suceder pola súa neglixencia e falta de respeto hacia os usuarios do mercadillo e da Praza de Abastos”.



Cabe recordar que la reordenación del mercadillo –sobre todo a raíz de las obras de mejora de la accesibilidad y movilidad en la calle Alexandre Bóveda– fue pactada en su día con las asociaciones de los colectivos de la Praza de Abastos. Bien es cierto que siempre ha habido voces discordantes con la decisión del gobierno municipal de dejar convivir la venta ambulante con el paso de vehículos desde Alejandro Cerecedo a la avenida Valle-Inclán. Y es que con la peatonalización ideada ya para Conde Vallellano la ciudad quedaría cortada en dos durante las horas que dure el mercado. De ahí que el Concello apostase por mantener el tráfico en Alexandre Bóveda.



“Que saiban os cidadáns que neste equipo de goberno intentan desentenderse do problema que está causando e cando suceda non vale culpar a terceiros da súa temeridade”, indican.