Ángeles Vázquez: “Hai 42 sinaturas de profesionais que garanten que Altri non terá impacto no territorio”

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, aseguró con rotundidad que la instalación de la macrocelulosa Altri en Palas de Rei cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental ratificada por “42 sinaturas de 42 profesionais con un gran equipo detrás e que din que a conclusión é que coa instalación desta empresa non hai impacto significativo no territorio, nin no lugar donde se vai ubicar nin no mar”. La responsable autonómica acudió al Intecmar –en Vilaxoán– para renovar un convenio de colaboración entre su administración y la Consellería do Mar. Fue a preguntas de los periodistas – y tras ser recibidos ambos mandatarios por una decena de manifestantes con pancarta y gritando consignas como “Altri non”– cuando Vázquez se pronunció sobre el asunto. La conselleira respondió primero a las declaraciones del ministro de Industria, Jordi Hereu, que apuntó que las ayudas solicitadas por Altri no están garantizadas pese a la emisión de la citada Declaración de Impacto Ambiental. Vázquez acusó al socialista de lanzar “excusas tras excusas”. Indicó que en este caso “as declaracións de impacto ambiental son condicionadas porque a Xunta é moi esixente e foi máis aló da lei”. Relató que “a partir daí trasládaselle á empresa e a empresa determina se con eses condicionantes que supoñen un gran investimento se asenta ou non no territorio”. Además añadió que “dá a sensación de que puxeron como excusa que non tiña a Declaración de Impacto Ambiental (DIA) a pesar de que dende o Goberno si financiaron e deron recursos a outras empresas no resto de España que non a tiñan”. Vázquez fue tajante en este sentido y declaró que “isto non é serio. Facer unha DIA é moi serio e os que a asinan teñen unha gran responsabilidade”.

Ana Pontón acusa a Rueda de “traizoar a Galicia” y anima a participar en la “marea de dignidade" La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, visitó A Pobra para instar a la población a acudir a la gran movilización prevista para este sábado en contra de Altri y de la Mina de Touro. La nacionalista acusó al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de “traizoar a Galiza” al “pretender impoñer a bomba ambiental que é Altri”. Señala Pontón que “estamos ante un goberno do PP que, pola vía dos feitos, é negacionista do cambio climático, que abraza as teses trumpistas de que a preservación do medio ambiente, da biodiversidade e o coidado do planeta é woke”. La nacionalista hizo un llamamiento a la participación de la gran manifestación por mar y tierra prevista para este sábado. “Vai ser unha marea de dignidade coa unión de todas as persoas que lle queremos a Galicia e un elemento clave para poder parar a bomba ambiental que o PP quere colocar no corazón do país”. En este sentido destacó el riesgo que Altri supone para “miles de postos de traballo, o medio ambiente, o tecido rural e do mar e nomeadamente a produtividade do gran motor económico da comarca, a Ría de Arousa”. Pontón lanzó un mensaje de optimismo advirtiendo que “quero trasladarlle tanto á xente do rural como a do mar e ao conxunto da cidadanía galega que esta batalla ímola gañar e ímola gañar fronte a un PP disposto a traizoar a Galicia única e exclusivamente para que Altri coloque no corazón deste país unha macrocelulosa que non quere Portugal”. El Bloque tiene claro que la macrocelulosa “vai ter unha afección clarísima na calidade das augas dunha ría que xa está vivindo neste momento unha crise produtiva sen precedentes”. La líder nacionalista criticó además que “os populares non teñan máis proxecto de industrialización para Galiza que o franquismo industrial, o mesmo que en 1963 impuxo a Ence a golpe de baioneta na Ría de Pontevedra.



La conselleira de Medio Ambiente quiso lanzar un mensaje de “tranquilidade” y apuntó que “ninguén ten que ter ningún temor en relación a como pode afectar a instalación dunha empresa determinada no territorio, tanto en canto á calidade da auga como do aire”. Manifestó respecto a la movilización convocada para este sábado en A Pobra (tanto por mar como por tierra) que “as protestas na rúa son lexítimas, pero se son de carácter ideolóxico que o digan. Aqueles que non queren axudar a Galicia coa implantación de empresas que o digan claramente, pero que non sigan poñendo excusas”.



La conselleira pidió a los políticos que apoyan la manifestación que “digan a verdade, porque teñen unha responsabilidade e representan á cidadanía e o que non se pode facer é mentir”.



Mensaje de “tranquilidade”

Ángeles Vázquez lanzó un mensaje a la gente del mar que “poida estar preocupada” por la instalación de Altri. “Eu estou moi tranquila e quero trasladarlles a eles esa tranquilidade. Unha DIA afecta non solo ao que é a implantación da empresa, senón que tamén abarca á vida útil e incluso á súa desmantelación”. Indicó que “aquel que saia á rúa con todo o dereito do mundo que non esté preocupado porque ten o aval da administración”.



A estas palabras no tardaron en reaccionar desde la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, principal convocante de la movilización de A Pobra. El portavoz de la entidad, Xoaquín Rubido, indicó que “co expediente publicado e ao que temos acceso só vemos dúas sinaturas, dun subdirector e unha directora xeral”. Añaden además que “o que nos preocupa é que o resto dos “profesionais” e os informes que teñen “moi tranquila á conselleira” o resto das galegas e galegos non podamos velos, porque a DIA publicada no Diario Oficial de Galicia non expón aos galegos e galegas esa información seica “tranquilizadora”. Manifiestan desde la PDRA que “o único que sabemos pola DIA da Xunta é que todos os departamentos consultados puxeron pegas ao Estudo de Impacto Ambiental presentado por Altri, e sabemos tamén que a Xunta de Galicia se está preocupando moito desde fai seis meses en requerirlles a todos os alegantes que xustifiquen por qué queren ser parte interesada”. De ahí que pidan “acceder a ese expediente e a esas 42 sinaturas de 42 profesionais que nos deixen tranquilos”. La PDRA continúa con la campaña de movilización para intentar que la protesta del sábado sea multitudinaria tanto por mar como por tierra.



Alianza renovada

Tanto la conselleira de Medio Ambiente como el de Mar renovaron la alianza de los dos departamentos en el Intecmar para ampliar durante cuatro años más la colaboración en el ámbito de la oceanografía operacional que da soporte al Observatorio Costeiro de la Xunta. De hecho se presentó la nueva página web que permite a cualquier ciudadano –además de a los profesionales– acceder a toda la información en materia de mareas, climatología etc... Una colaboración que aúna el trabajo de Intecmar, Cetma y Meteogalicia.