Arousa se prepara para recibir a los primeros refugiados de Ucrania

Las muestras de solidaridad con las gentes de Ucrania se multiplican por las comarcas arousanas, donde los vecinos, además de haber recolectado donaciones que están siendo trasladadas al país del Este, se han ofrecido a brindar sus hogares para acoger a las personas que huyen de la guerra.



Un autobús partirá mañana para descargar material cerca de Varsovia y recoger a medio centenar de personas ucranianas, en su mayoría mujeres y niños, que previsiblemente llegarán el próximo martes a la sede de Fundiciones Rey, en Vilagarcía, donde serán recogidos por las familias de acogida. Se trata de una iniciativa puesta en marcha por Ainhoa Fervenza, concejal socialista de Sanxenxo, que en esta ocasión deja de lado su faceta política y actúa como vecina que quiere prestar una mano a estas personas que tras dejar atrás sus vidas, necesitan un lugar en el que poder salir adelante.



Para ello, ha creado la plataforma GaliUcrania desde la que se está gestionando la acogida de refugiados y a la que ya se han sumado varias familias de toda Galicia. Entre ellas, en la comarca de O Salnés se encuentran una familia de Vilagarcía, otra de Caldas y cuatro de Sanxenxo, que darán cobijo a una docena de personas. Además, los hogares interesados en ayudar pueden ponerse en contacto con Ainhoa Fervenza a través de las redes sociales para concretar el protocolo a seguir.



Fervenza continuará adelante con su propósito pese a que las administraciones aconsejan poner freno a este tipo de iniciativas particulares con la intención de que se hagan próximamente según los cauces legales y de manera ordenada. “Vamos a seguir adelante, porque los canales oficiales no van a llegar mañana, y esta gente no tiene donde estar. Creemos que todas las ayudas son buenas, además, sería un traslado de personas con las que fuimos contactando a través de ucranianos que residen aquí”, explica. Además, la plataforma GaliUcrania abrirá hoy una cuenta para recibir aportaciones económicas con las que facilitar la vida de los refugiados en sus nuevos destinos. “Esto es algo serio, y seguiremos haciéndolo mientras no llega la ayuda oficial”, apunta Fervenza.









Llegada de los primeros niños





Mientras tanto, media docena de niños procedentes de Ucrania llegaron ayer por la mañana a Boiro para ser resguardados por familias de la localidad que ya venían colaborando con la ONG Niños de Ucrania y Andalucía acogiendo a niños en los periodos no lectivos de Navidad y verano. Los pequeños llegaron en avión a Madrid y fueron recogidos por un autobús que los trasladó a Boiro donde les recibió el concejal de Servizos Sociais, Raúl Treus, una trabajadora del Concello y un estudiante que hizo las labores de traductor.



El Concello de Boiro puso a disposición de las familias acogedoras los recursos necesarios para que pudieran llegar a la villa barbanzana y la asistencia precisa para su estancia en la localidad. Treus expresó su agradecimiento con las familias de acogida “por axudar nun momento tan difícil como este, sen coñecer ben cales son as condicións nin o tempo que van pasar con elas”.









El regreso de Rubén Lijó





Otra de las iniciativas solidarias es la del ribeirense Rubén Lijó, que acompañado de un amigo bombero llegó al paso fronterizo entre Polonia y Ucrania tras tres días al volante de su furgoneta para descargar en el cuartel militar las cajas con medicamentos, alimentos infantiles, así como material asistencial que se recogió hace una semana en la Praza do Concello de Ribeira dentro de la campaña solidaria y humanitaria que lidera en su proyecto Pegasus Rescue Te amo.



Lijó ya inició el camino de vuelta a España al que se sumaron dos mujeres de avanzada edad que ayer dejó en el aeropuerto de Cracovia donde está previsto que cojan un avión para volar hasta Madrid junto a unos familiares. Antes de despedirse, una de esas mujeres, de nombre Valentina, envió a través del perfil en redes sociales de Pegasus un mensaje de agradecimiento al pueblo de Ribeira por su ayuda, pues ella y la otra mujer recibieron parte del dinero recaudado con motivo de esta acción humanitaria. “Nos dio una gran lección de vida, sacándonos una sonrisa ante la adversidad. Una invitación a visitar su tierra cuando todo esto acabe queda pendiente y prometido”, aseguró Lijó.



Ahora seguirá su camino en el que también recogió a una joven ucraniana con su hijo y a otra madre con sus tres hijos.