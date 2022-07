Arzobispo Lago se cierra al tráfico, salvo los días de mercado de la próxima semana

La calle Arzobispo Lago se cierra al tráfico a partir de hoy, viernes, para continuar con el desarrollo de las obras de humanización que comenzaron este lunes. La circulación de vehículos solo estará permitida en la calle para acceso a garajes de vehículos de servicios, y con la única excepción de martes y sábado de la próxima semana, para permitir la celebración del mercado. A partir del 1 de agosto, la calle ya permanecerá cortada de forma definitiva.





El Concello pide que, para entrar en los garajes situados en la propia calle Arcebispo Lago, así como para realizar en ella labores de descarga, los vehículos accedan a través de la Praza Doutor Carús y la Rúa Castro, con el objetivo de salvar mejor la zona de obras. En cuanto a los garajes que están en Juan García, se recomienda el acceso por Conde Vallellano.





Podemos pide más árboles

Unas obras que no convencen a los miembros de Podemos- Marea da Vila, que denuncian la falta de perspectiva ambiental en las nuevas intervenciones en el espacio público. De hecho, desde la formación ponen la humanización de Arcebispo Lago como “exemplo do que non se debe facer”.





“O goberno local non está a incorporar a perspectiva climática nas novas obras”, señala la portavoz morada, María de la O Fernández González. La edil critica la “multitude de fontes, que supoñen un malgasto do auga” y que son de “difícil mantemento”. Pero también los materiales: “Formigón e vexetación básicamente ornamental non parece a mellor maneira de arrefiar as rúas”, lamenta Fernández González.





Podemos recuerda la ola de color y reclama un inventario municipal y público sobre las zonas verdes y el número de árboles, “co fin de comprobar canto nos separa do recomendado pola OMS”.