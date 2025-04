Las barbas del vecino se ven cortar en Solifest, que afianza su éxito

El Solifest de O Piñeiriño se afianza como cita ineludible de la primavera. Ya desde el mediodía, era imposible andar por algunas zonas, ante el número público que se congregó en una cita en la que solidaridad, música y diversión se dan la mano.

Un público muy animado y muy participativo. No solo bailando con los variados artistas que forman parte del cartel, sino también consumiendo las tapas del evento, comprando el merchandising de Amencer-Aspace, a quien se destinará todo lo recaudado, y también dejándose no la piel, pero sí el pelo en ello. Y es que en este caso se vieron las barbas del vecino cortar y muchos pusieron las suyas a remojar.

Una de las actuaciones I GONZALO SALGADO



Pero, al contrario que en el refrán, no fue por un mal augurio sino por todo lo contrario. La Barbería del Vecino es uno de los muchos establecimientos situado en As Pistas que quiso aportar su granito de arena, en este caso en forma de tijeras, espuma y mucha profesionalidad. Dos peluqueros y barberos se encontraban en una carpa, por lo que no dejó de pasarse gente durante todo el día.

Público durante el Solifest I GONZALO SALGADO

Y es que solo durante la primera hora ya eran ocho los cortes que habían realizado, tanto de barbas como de pelo, por lo que se puede calificar ya de exitosa esta iniciativa. El Solifest también contó con el respaldo político e institucional, ya que se dejaron ver por O Piñeiriño el alcalde, Alberto Varela, y buena parte de los miembros del equipo de gobierno; el presidente de la Diputación, Luis López, junto a Javier Tourís y los ediles del PP local; los dos concejales del BNG, Rosa Abuín y Xabier Rodríguez y numerosos miembros del tejido asociativo y cultural de la localidad.

Lino Mouriño demostró su maña en los fogones I G.S.

En estos momentos continúa el Solifest, con importantes grupos todavía para disfrutar. Ahora mismo, es Factoría de Subsistencia, el grupo de Josito Porto, el que se encuentra sobre el escenario. Tomará el relevo Somoza Trío, con el vilagarciano Pablo Somoza y el broche final lo pondrán Carlos Crespo y K dj, a partir de las 18:30 horas. El término del festival, que cuenta con Zona Kids para favorecer la presencia de los más pequeños, será a las 21 horas.