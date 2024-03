La batalla sin tregua de los vecinos del barrio de San Xosé

La lucha de los vecinos del barrio de San Xosé para que la zona luzca en todo su esplendor no tiene tregua. Buena muestra de ello es que ayer mismo se reunieron para colocar una pancarta que evidencia su malestar con las obras que se ejecutaron hace unos meses y que –aseguran– “non gustan a ninguén”. Los vecinos –que tras los trabajos han rebautizado el barrio como el de “la Desilusión”– critican abiertamente el solado que combina zahorra y hormigón y que tiene cabreados tanto a residentes como a titulares de los negocios. De hecho juegan precisamente con uno de esos materiales en el lema de una pancarta que tira de humor y de ironía: “Toma Zahorra”, después de un “Se consuma el acto” con la fecha en la que se culminaron los trabajos.



“Isto vai quedar así?”, se preguntan los afectados. Después de reunirse con el alcalde, Alberto Varela, “díxosenos que se iba facer algo, pero aquí nada se avanza”. Además apuntan a que “dende sempre foi un barrio no que apenas se investiu nada e, cando o fan, fano para que quede a cousa como está”. Indican que los alcorques de los árboles son ahora “auténticas pozas” y que los trabajos comprometidos no se han culminado. “Incluso sinalizan mal determinadas zonas, non creo que sexa tan complicado poñer ben un sinal”, explica uno de los afectados.



La cuestión es que los problemas son evidentes no solo cuando llueve, sino también cuando luce el sol. Uno de los negocios más perjudicados es la panadería, con la zahorra entrando en el local muchas veces sin control por el azote del viento que golpea la zona. “Agora, inda por encima, plantan os novos contenedores de lixo enfrente, o que non nos parece moi normal”, manifiestan los vecinos.



En todo caso los afectados no cejan en su empeño e insistirán ante el gobierno local para que adecenten debidamente el entorno. Los vecinos esperaban desde hacía años un adecentamiento de la zona y ahora que se han ejecutado los trabajos se dan cuenta de que el resultado no cumple, ni de lejos, las expectativas.