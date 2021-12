Los bateeiros denuncian en el juzgado la limitación en la extracción de mejilla

Los bateeiros llevan a los juzgados la norma que limita la extracción de la mejilla en la costa gallega. Es el siguiente paso del sector después de la multitudinaria manifestación en A Illa y tras considerar que las soluciones que la Consellería do Mar pone sobre la mesa no les convencen. Aseguran que están dispuestos a llegar a las instancias que sean necesarias e incluso a los tribunales europeos. Los bateeiros insisten en que no se oponen a una reunión con la conselleira do Mar, Rosa Quintana, “cara a cara”. Eso sí, advierten que debe ser con “luz e taquígrafos” y con unos puntos de partida que consideraban que son inamovibles en esa teórica negociación. “Non se acepta esta regulamentación porque é dañina para o sector e as nosas concesións ofrécennos uns dereitos aos que non imos renunciar porque de forma arbitraria se queira favorecer a outro sector”, matizan en un comunicado. De hecho insisten en que “non se renuncia á recolección da mexilla nas pedras habituais” y que tampoco van a aceptar “negociacións parciais” que consideran que tienen como única finalidad dividirlos. “O divide e venderás non lles vai funcionar porque o sector está unido en defensa dos seus dereitos e seguiremos adiante mostrando as contradicións, inxustizas e mentiras deste problemas creado artificialmente”, aseguran.





“Dirixidos ao abismo”





Los bateeiros critican la actitud de la conselleira apuntando que “non hai man tendida cando se asiste a unha reunión sen querer moverse nadiña da súa postura” y apuntan que las propuestas realizadas por la Xunta (como la creación de hatcheries o más cuerdas para la semilla) “xa foran solicitadas polo sector hai anos sen recibir ningún tipo de resposta” y añadiendo que “esas novidades pode ser que non funcionen correctamente, pero mesmo se o fixesen, precisarían dun período de adaptación e rodaxe”. Creen que la actual normativa les lleva hacia “el abismo” y que “a moitas familias estáselles colocando nunha situación moi difícil e é de temer que xurdan conflitos nas pedras”. Declaran que seguirán con las protestas, aunque aseguran que serán todas de forma totalmente pacífica.



El tema llegó ayer al Parlamento de Galicia en donde la conselleira volvió a tender la mano al diálogo. Rosa Quintana explicó además que las zonas en las que se permite la extracción de mejilla son las mismas que las del año pasado y que no se detectó un desabastecimiento para los bateeiros. Asegura de hecho que "a semente extraída multiplicouse por tres no último trienio pese a esta medida". Apuntó la responsable autonómica a diferencias dentro del propio sector para elaborar regular la extracción de mejilla tanto en espacios libres como en las propias bateas.