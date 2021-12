Los bateeiros mantienen para hoy su manifestación en A Illa ante la falta de acuerdo con Mar

Sin acuerdo. Así terminó la reunión mantenida en la tarde de ayer entre la Consellería do Mar y representantes del sector bateeiro de la Ría de Arousa por el conflicto abierto por la norma que regula la extracción de la mejilla. La reunión contó con la presencia de siete asociaciones de mejilloneros y duró sobre dos horas. Un tiempo en el que las partes no lograron llegar a un punto de encuentro. Los bateeiros insisten en que la delimitación de las zonas de extracción de la mejilla atenta contra los intereses del sector e incluso afirman que la medida hará que decaiga la producción del mejillón gallego “deslocalizándose as empresas e a produción cara a outros países como Portugal ou Marruecos e dentro de España hacia zonas de Andalucía e o País Vasco”.





Al sector no le convencieron los planteamientos aportados en el encuentro por la Consellería do Mar. De hecho tildó el encuentro como un “fracaso” y acusaron directamente a la conselleira de “secuestrar” cría del mejillón. Por su parte desde el departamento que dirige Rosa Quintana se comprometieron a analizar las alegaciones presentadas (un total de 6 hasta el momento) y analizarlas en la línea del diálogo. Además se mostraron proclives desde la Xunta a flexibilizar el número de cuerdas colectoras y la época del despliegue, así como la posibilidad de mantener la extracción de la mejilla durante todo el año. A mayores también se ofrecen desde la Consellería a instalar hatcheries para la cría de semilla o a crear polígonos de cuerdas colectoras.





Ofrecimientos que desde el sector ven como insuficientes y consideran que confirman que la Consellería “non se move un chisco” de sus planteamientos iniciales. De ahí que tras el encuentro de ayer por la tarde hayan decidido mantener la movilización prevista para hoy a las cuatro en A Illa. La idea -como ya habían anunciado- es partir a las cuatro de la tarde desde el puente para llegar andando al Concello a las seis, dado que es a esa hora cuando se celebrará el Pleno en el que se abordará la moción en la que se pide la eliminación de la controvertida norma.





Las siete organizaciones bateeiras que asistieron al encuentro consideran que ya no hay más opción para el diálogo. De hecho tan solo horas antes de producirse la reunión aseguraban en un comunicado que sería la única ocasión a la que asistirían. Esperan, no obstante, “que volva a cordura”.





Sigue en marcha, pues, un calendario de movilizaciones que el propio sector anuncia que se prolongará durante días y con diferentes acciones. El artículo de la norma de extracción de la mejilla que ha causado la polémica es el 13.2. Es, según el sector, letal para los bateeiros. Consideran que la mejilla siempre ha sido “dos mexilloeiros, así como o percebe é dos percebeiros” y que es por lo tanto una materia prima insustituible en cada campaña del mejillón. Dicen que las zonas vedadas para la extracción suponen el 60 % en algunas zonas y que en otras llega incluso al 80 %.





Las asociaciones bateeiras recuerdan que “durante os últimos dous anos o sector trasladou a problemática á Consellería de Mar sen obter ningún tipo de resposta favorable”. Añaden a mayores en este sentido que “o único que fixo a administración foi tapar os problemas de xestión que afectan ás confrarías a costa dos mexilloeiros, delimitando as zonas de extracción da semente e prexudicando así a un sector que sempre foi exemplar e poñendo en perigo a vindeira campaña deste produto”.