Los bateeiros terminan con la recolecta de la mejilla sin que se abriesen más zonas verdes

El sector bateeiro culminaba la semana pasada la recolecta de la mejilla para nutrir a sus plataformas. La prórroga de un mes solicitada por varias asociaciones bateeiras a la Consellería do Mar culminaba el pasado día 15, sin una nueva solicitud para aumentar todavía más el plazo para conseguir la citada semilla. Eso sí, en todo este tiempo el sector tuvo que limitarse a sacar mejilla de las zonas “verdes” que desde un primer momento consideraron insuficientes para nutrir a sus bateas. En una reunión la Consellería do Mar se comprometió a reabrir determinados puntos de la costa cerrados a la extracción una vez contase con los informes técnicos favorables y se estudiase la situación de forma minuciosa. No fue posible abrirlas en este período de permisividad. En todo caso desde la Consellería insiste en que “está a traballar, como mantivo desde o principio, na revisión das zonas limitadas á extracción de mexilla en base a un seguimento coordinado cos biólogos e técnicos da Xunta e cos datos aportados polas partes. Trátase dun asunto complexo no que se debe actuar con rigorosidade e así o estamos a facer en beneficio de todas as partes implicadas”. Además indican a mayores que “Sempre mantivemos máxima predisposición ao diálogo, e así o seguimos a facer, co obxectivo de avanzar na explotación sustentable dos distintos recursos. De feito, estamos en contacto permanente cos distintos representantes das asociacións de produtores de mexillón da comunidade”.





Cabe recordar que el conflicto de la mejilla mantuvo en máxima tensión al sector bateeiro y a la Consellería do Mar en los últimos meses. De hecho los bateeiros abarrotaron la Praza do Obradoiro en una manifestación histórica contar la norma vigente.