El BNG arranca el acuerdo del Parlamento para crear un Centro de Día para personas con autismo

El área de Pontevedra y O Salnés está un paso más cerca de contar con un centro de día para que las personas con autismo reciban atención más allá de los 21 años. El BNG presentó una enmienda para intentar que todos los grupos presentes en el Parlamento de Galicia votasen a favor de este servicio que, para los nacionalistas, es esencial. Recuerda el Bloque –en palabras de su diputada Montse Prado– que al llegar a los 21 años las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) se ven “obrigadas a ficar na casa ante a inexistencia de prazas públicas que den resposta á súa necesidade, co importante retroceso que isto implica para a súa formación e socialización e para todos os avances acadados en todas as áreas ata ese momento”. Lamenta el BNG que el PP opte por la “política de botafumeiro, que por unha banda nos vende por vixésima vez a creación da famosa residencia de Friol, a cal non se dá realizado, mentres desatende ás persoas con Trastorno do Espectro Autista non creando unha estrutura pública real que cubra as súas necesidades”. El BNG indica que el acuerdo conseguido permite la creación de un centro de día que es muy demandado y “por fin se lle dá resposta á nosa comarca a unha demanda histórica das familias”. Ahora los nacionalistas esperan que la construcción del nuevo servicio “se leve a cabo coa maior celeridade posible, dado que actualmente xa hai persoas ex usuarias que se viron obrigadas a volver aos seus domicilios, número que se verá incrementado ao remate do curso actual, ao verse finalizada a súa estadía no centro de BATA Os Mecos, onde ata agora se atopaban e pasando a ter absolutamente nada”. Así pues el BNG considera “urxente que se dea resposta á solicitude das familias que xa pasan por un calvario para chegar a ter unha diagnose, para lograr un grado de dependencia e que ven que non poden acceder a un centro que cumpra coas súas necesidades”.