El BNG denuncia el abandono del poblado de Berdón

El candidato a la Alcaldía del BNG, Xabier Rodríguez, denuncia la situación del poblado de Berdón "un espazo humano no que residen preto de duascentas persoas nunhas condicións de total e absoluto abandono por parte do Concello polo que respecta á dotación de servicios básicos universais: Rede de sumidoiros, subministro de auga potable, asfaltado e pavimentación de estradas interiiores do recinto, dotación de beirarrúas, zonas de lecer para as crianzas e, aínda máis, unha política de apoio para facilitar a habilitabilidade das vivendas".

Los nacionalistas destacan que, en este caso, se trata de infravivienda y señalan que los poderes públicos tienen la obligación de garantizar unas condiciones dignas. Aunque reconocen desde el BNG que las competencias las tienen Estado y Xunta, a través del IGVS y Xestur, también inciden en que "os concellos, como institucións máis próximas á cidadanía, teñen a obriga de liderar e coordinar todas as actuacións que se fagan neste eido".

En este sentido, los nacionalistas anuncian un plan que va desde la mejora de la calidad ed los inmuebles (tanto de nueva construcción como ya existentes), al impulso de viviendas de Protección Oficial e Promoción Pública; a incentivar la rehabilitación de edificios y apoyar la creación de cooperativas o a promover la creación de un Banco Municipal de Vivenda, para administrar y gestionar las que están vacías y ponerlas en alquiler a precios accesibles.

Eso sí, desde la lista que lidera Rodríguez señalan que su preocupación "primordial" pasa por "garantir o acceso da poboación a unha vivenda digna acorde coas súas posibilidades económicas".