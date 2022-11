El BNG denuncia el “colapso sanitario” en O Salnés y el PP defiende la inversión realizada

La situación sanitaria del área Pontevedra- O Salnés llegó ayer de nuevo al Parlamento de la mano del BNG. Los nacionalistas denuncian el “colapso”, mientras que el PP apela a la inversión realizada en la zona.



La portavoz nacionalista en Sanidad, Montse Prasdo, incidió que en la precarización del personal de enfermería que, “non pode asumir unha responsabilidade e unha situación que non lle corresponde”, por lo que urge a la administración autonómica a “dotar de equipos médicos completos” a los PAC.



“Repiten mil veces as súas mentiras, pero nunca se converten en verdade”, le espetó Elena Suárez, del Partido Popular. La diputada vilagarciana defiende el incremento “en 137 millóns de euros” en los Presupuestos de la Xunta para Atención Primaria. Un ejemplo de inversión en la comarca, según Suárez Sarmiento, es la instalación de un nuevo TAC en el Hospital por 400.000 euros, o la ampliación del área de esterilización por 1,2 millones.



“Aínda así, o PSdeG ten o atrevemento de dicir que non hai un só euro plasmado en materia sanitaria e que non hai partidas para os centros de saúde de Vilagarcía e Meis.”, señaló Suárez Sarmiento, que incidió en que el año anterior dijeron lo mismo sobre la redacción del proyecto para A Comandancia.



Mientras tanto, Prado recordó que un área como la de Pontevedra- O Salnés, con una población de cerca de 300.000 personas, cuenta con centros de salud “cun cartel que pon que non hai médico. Isto é consecuencia da improvisación da Consellería de Sanidade”. La diputada nacionalista insta ala Xunta a aplicar propuestas estructurales, con condiciones laborales “dignas” que impulsen la contratación.







Los problemas continúan y en Moraña ayer volvieron a quedarse sin médico en el centro de salud. Por ello, el BNG del municipio convoca una concentración para esta tarde, a las 20:30 horas. l